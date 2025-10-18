Rusia are nevoie de 108 ani să ocupe toată Ucraina, dacă continuă în ritmul de acum. Putin ar trebui să trăiască până la 181 de ani ca să își vadă visul îndeplinit

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 19:32
374 citiri
Rusia are nevoie de 108 ani să ocupe toată Ucraina, dacă continuă în ritmul de acum. Putin ar trebui să trăiască până la 181 de ani ca să își vadă visul îndeplinit
Vladimir Putin cu o barbă lungă FOTO Grok

Războiul lui Putin din Ucraina are șanse să se transforme în al doilea război de 100 de ani. La fel ca lupta medievală dintre Anglia și Franța, confruntarea dintre Moscova și Kiev ar putea depăși un secol, a calculat publicația britanică The Economist.

De când linia frontului s-a stabilizat după încheierea primei contraofensive a Ucrainei în octombrie 2022, adică acum trei ani, aceasta abia s-au mișcat. Niciun oraș mare nu și-a schimbat posesorul. În ritmul ultimelor 30 de zile, cucerirea a ceea ce a mai rămas din cele patru regiuni pe care Putin le revendică deja - Luhansk, Donețk, Herson și Zaporojie - ar dura până în iunie 2030. Pentru ca Rusia să ocupe întreaga Ucraină ar fi nevoie de încă 103 ani, adică războiul s-ar finaliza în anul 2133.

Dacă Putin vrea să vadă momentul, ar trebui să trăiască până la 181 de ani, el având în prezent 73 de ani. S-ar putea să nu îl ajute nici acele studii despre prelungirea vieții prin transplant de organe, despre care vorbea cu Xi Jinping.

Pierderi mari, câștiguri mici

Este frapant cât de puțin teritoriu a cucerit Rusia în a treia și cea mai mare ofensivă, scrie The Economist; și costul teribil pe care l-a plătit în oameni și materiale. Dacă nu se schimbă ceva dramatic, Vladimir Putin nu va putea câștiga războiul pe câmpul de luptă. Faptul că, cu toate acestea, continuă să încerce indiferent de situație, sugerează că nu mai are idei.

Cât de prost s-au descurcat forțele rusești este imposibil de spus. Dar datele provenite de la sateliți și schimbările în zonele de control sugerează când se intensifică luptele, iar acest lucru permite o estimare aproximativă. Acest lucru se aliniază bine cu peste 200 de estimări credibile ale pierderilor de la guvernele occidentale și cercetători independenți. Combinarea acestor date permite publicației The Economist să estimeze pierderile rusești și să le urmărească în timp.

Meta-estimarea noastră sugerează că, de la începutul invaziei la scară largă până în ianuarie a acestui an, pierderile rusești s-au ridicat la 640.000-877.000 de soldați, dintre care 137.000-228.000 au murit. Până la 13 octombrie, aceste totaluri crescuseră cu aproape 60%, ajungând la 984.000–1.438.000 de victime, inclusiv 190.000–480.000 de morți.

Rusia rămâne fără carne de tun

O prăbușire bruscă a liniilor defensive ale Ucrainei este puțin probabilă, având în vedere modul în care cele două armate poartă războiul. Supravegherea constantă cu drone, împreună cu armamentul de precizie cu rază lungă de acțiune, a făcut ca concentrarea forțelor în apropierea frontului să fie sinucigașă.

Cifrele The Economist ar sugera un raport în acest an de aproximativ cinci soldați ruși uciși pentru fiecare ucrainean.

Capacitatea Rusiei de a continua să lupte în ritmul actual s-ar putea, de asemenea, să se apropie de sfârșit. Și dacăPutin va continua indiferent de situație, și-ar asuma un alt risc. După trei ani de ofensive dejucate, un colaps brusc ar putea deveni mai probabil în economia de război a Rusiei decât în ​​liniile defensive ale Ucrainei.

Cum a căzut Trump din nou în capcana lui Putin. Critici din presa britanică pentru președintele american
Cum a căzut Trump din nou în capcana lui Putin. Critici din presa britanică pentru președintele american
În timp ce Kievul spera la un nou pachet de sprijin militar substanțial din partea Statelor Unite, o convorbire telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin pare să fi schimbat calculele...
Trump a explicat de ce Ungaria a fost aleasă pentru a se întâlni cu Putin: „Acesta este un lider care ne place”. Cum omoară liderul de la Kremlin mai mulți iepuri dintr-un foc
Trump a explicat de ce Ungaria a fost aleasă pentru a se întâlni cu Putin: „Acesta este un lider care ne place”. Cum omoară liderul de la Kremlin mai mulți iepuri dintr-un foc
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ales Ungaria pentru următorul său summit cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, deoarece premierul Viktor Orban este un lider bun, a declarat...
#razboi Ucraina, #The Economist, #ofensiva Rusia, #Vladimir Putin, #armata rusa, #pierderi rusia ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!
ObservatorNews.ro
Doi copii, de 4 si 8 anisori, gasiti morti intr-o balta de la marginea satului Docaneasa. Parintii, anchetati
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
  2. Rusia are nevoie de 108 ani să ocupe toată Ucraina, dacă continuă în ritmul de acum. Putin ar trebui să trăiască până la 181 de ani ca să își vadă visul îndeplinit
  3. Rusia dispare încet dar sigur. Fostul șef al Băncii Naționale a Ucrainei spune că porțiuni uriașe din estul țării sunt locuite de chinezi sau nord-coreeni care vin la muncă
  4. Istorie pe piața financiară a Moldovei: la Chișinău s-a aprobat bursa internațională a țării. BVB-ul românesc e cel mai mare acționar, cu aproape 30%
  5. Austria îşi schimbă poziţia şi sprijină noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei. Ungaria, tot mai izolată pe scena țărilor care îi pun bețe în roate Ucrainei
  6. Cum ar arăta dacă Rusia ar ocupa din Germania, Italia, Belgia sau SUA cât ocupă din Ucraina. O revistă germană prezintă hărți îngrozitoare, în timp ce Trump spune Moscovei „până aici”
  7. Tabăra pro-rusă din Republica Moldova se rupe. Voronin va avea propriul grup parlamentar, nu împreună cu „tovarășii” de cauză
  8. Jeff Bezos: „Nu înțeleg cum ar putea cineva să fie descurajat” de inteligența artificială – beneficiile vor fi „uriașe”
  9. Ucraina nu va trăi în pace nici în următorii ani, avertizează temutul șef al spionilor. „Trebuie să fim gata de rezistență armată în orice moment”
  10. Putin trebuie adus cu bățul la masa negocierilor, iar Donald Trump este singurul care o poate face, spune președintele Finlandei. De ce n-a mers „cu zăhărelul” la liderul rus