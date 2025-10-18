Rusia are nevoie de 108 ani să ocupe toată Ucraina, dacă continuă în ritmul de acum. Putin ar trebui să trăiască până la 181 de ani ca să își vadă visul îndeplinit

Războiul lui Putin din Ucraina are șanse să se transforme în al doilea război de 100 de ani. La fel ca lupta medievală dintre Anglia și Franța, confruntarea dintre Moscova și Kiev ar putea depăși un secol, a calculat publicația britanică The Economist.

De când linia frontului s-a stabilizat după încheierea primei contraofensive a Ucrainei în octombrie 2022, adică acum trei ani, aceasta abia s-au mișcat. Niciun oraș mare nu și-a schimbat posesorul. În ritmul ultimelor 30 de zile, cucerirea a ceea ce a mai rămas din cele patru regiuni pe care Putin le revendică deja - Luhansk, Donețk, Herson și Zaporojie - ar dura până în iunie 2030. Pentru ca Rusia să ocupe întreaga Ucraină ar fi nevoie de încă 103 ani, adică războiul s-ar finaliza în anul 2133.

Dacă Putin vrea să vadă momentul, ar trebui să trăiască până la 181 de ani, el având în prezent 73 de ani. S-ar putea să nu îl ajute nici acele studii despre prelungirea vieții prin transplant de organe, despre care vorbea cu Xi Jinping.

Pierderi mari, câștiguri mici

Este frapant cât de puțin teritoriu a cucerit Rusia în a treia și cea mai mare ofensivă, scrie The Economist; și costul teribil pe care l-a plătit în oameni și materiale. Dacă nu se schimbă ceva dramatic, Vladimir Putin nu va putea câștiga războiul pe câmpul de luptă. Faptul că, cu toate acestea, continuă să încerce indiferent de situație, sugerează că nu mai are idei.

Cât de prost s-au descurcat forțele rusești este imposibil de spus. Dar datele provenite de la sateliți și schimbările în zonele de control sugerează când se intensifică luptele, iar acest lucru permite o estimare aproximativă. Acest lucru se aliniază bine cu peste 200 de estimări credibile ale pierderilor de la guvernele occidentale și cercetători independenți. Combinarea acestor date permite publicației The Economist să estimeze pierderile rusești și să le urmărească în timp.

Meta-estimarea noastră sugerează că, de la începutul invaziei la scară largă până în ianuarie a acestui an, pierderile rusești s-au ridicat la 640.000-877.000 de soldați, dintre care 137.000-228.000 au murit. Până la 13 octombrie, aceste totaluri crescuseră cu aproape 60%, ajungând la 984.000–1.438.000 de victime, inclusiv 190.000–480.000 de morți.

Rusia rămâne fără carne de tun

O prăbușire bruscă a liniilor defensive ale Ucrainei este puțin probabilă, având în vedere modul în care cele două armate poartă războiul. Supravegherea constantă cu drone, împreună cu armamentul de precizie cu rază lungă de acțiune, a făcut ca concentrarea forțelor în apropierea frontului să fie sinucigașă.

Cifrele The Economist ar sugera un raport în acest an de aproximativ cinci soldați ruși uciși pentru fiecare ucrainean.

Capacitatea Rusiei de a continua să lupte în ritmul actual s-ar putea, de asemenea, să se apropie de sfârșit. Și dacăPutin va continua indiferent de situație, și-ar asuma un alt risc. După trei ani de ofensive dejucate, un colaps brusc ar putea deveni mai probabil în economia de război a Rusiei decât în ​​liniile defensive ale Ucrainei.

