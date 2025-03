Război în Ucraina. Ofensiva rusă în Kursk: 10.000 de soldați din armata lui Zelenski, în pericol de încercuire

În ultimele zile, conflictul din Ucraina a cunoscut o intensificare semnificativă, cu atacuri masive și ofensive lansate de forțele ruse.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a atacat Ucraina peste noapte cu două rachete balistice Iskander-M și o rachetă de croazieră Iskander-K, precum și cu 145 de drone. Forțele aeriene ucrainene au reușit să doboare o rachetă de croazieră și 79 de drone, în timp ce alte 54 de drone nu și-au atins țintele.

În paralel, trupele ruse au lansat o ofensivă de amploare pentru a recuceri porțiuni din vestul regiunii Kursk, aflate sub controlul forțelor ucrainene. Această ofensivă a fost declanșată pe 5 martie, profitând de lipsa în materie de informații din partea Statelor Unite privind negocierile. Trupele ruse au avansat rapid spre sud, aproape divizând teritoriul controlat de Ucraina și amenințând ruta către Sudzha, principalul bastion ucrainean din zonă.

Situația pe câmpul de luptă din Kursk se schimbă dramatic pe măsură ce forțele ruse își intensifică ofensiva, amenințând să încercuiască până la 10.000 de soldați ucraineni.

