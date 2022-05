Forțele ruse au intrat pe teritoriul complexului siderurgic Azovstal din Mariupol, a declarat miercuri seară, 4 mai, un parlamentar ucrainean pentru presa americană.

În uzină se află ultimii militari ucraineni, precum și mai mulți civili din Mariupol.

Fii la curent cu cele mai noi informatii LIVE despre razboiul din Ucraina

Parlamentarul ucrainean David Arakhamia a precizat că ”încercările de a asalta centrala continuă pentru a doua zi. Trupele ruse sunt deja pe teritoriul Azovstal”, potrivit BBC.

Acesta a adăugat că autoritățile au reluat contactul cu militarii.

Video from a DNR account showing Russian/DNR strikes on the Azovstal plant in Mariupol. Possibly by TOS-1A thermobaric MLRS. Not sure of the date. https://t.co/ZtGmAMDnx0 pic.twitter.com/c5Zy94WpBA