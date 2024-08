Rusia se contrazice privind o nouă ofensivă ucraineană. După ce a negat atacul, guvernatorul regiunii Belgorod încearcă să minimizeze situația

Șeful regiunii Belgorod de vest a Rusiei a declarat că situația de la granița cu Ucraina este „dificilă, dar sub control”, după informații despre un atac ucrainean de marți. Vyacheslav Gladkov, care anterior negase informațiile privind un atac din partea Kievului, a emis o scurtă declarație în care admite că forțele ucrainene încearcă să forțeze granița Rusiei.

Gladkov a confirmat că „inamicul încearcă să treacă peste graniță”, dar a încercat altfel să minimizeze amenințarea.

„Există informații potrivit cărora inamicul încearcă să treacă granița regiunii Belgorod. Potrivit Ministerului rus al Apărării, situația la frontieră rămâne dificilă, dar sub control”, a declarat șeful regiunii pe canalul său Telegram.

Potrivit guvernatorului, militarii ruși desfășoară activități de rutină.

„Vă rugăm să rămâneți calmi și să aveți încredere doar în sursele oficiale de informații”, a adăugat Gladkov, potrivit The Moscow Times.

