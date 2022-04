Avertismentul unui oficial european: ”Mariupolul ar putea cădea în câteva zile”. Uzina Azovstal este aproape distrusă

Un oficial european citat de Reuters, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a avertizat că orașul-port ucrainean Mariupol ar putea fi cucerit de armata rusă în câteva zile.

Potrivit acestuia, dorința președintelui Vladimir Putin este să declare orașul ”eliberat” până la 9 mai, când Rusia sărbătorește ”Ziua Victoriei”.

„Ne așteptăm la o distrugere completă a orașului și la multe victime civile în Mariupol”, au adăugat el.

Oficialul a adăugat că se teme că numărul morților ar putea fi mai mai mare decât în Bucea, unde trupele ruse au fost acuzate că au ucis sute de civili.

Potrivit acestuia, obiectivul pe termen mediu al lui Putin este să controleze Lugansk și Donețk și să asigure un coridor terestru cu Crimeea, peninsulă pe care Rusia a anexat-o în 2014.

Operațiunea ar putea dura între patru și șase luni, a adăugat oficialul, potrivit BBC.

Marți, trupele ruse le-a dat un ultimatum apărătorilor ucraineni aflați oțelărie Azovstal să se predea.

După bombardamentele puternice ale Rusiei, Svyatoslav Palamar, adjunctul comandantului Azov, a anunțat că uzina Azovstal, în care se află și aproximativ 1.000 de civili, a fost aproape complet distrusă, scrie Nexta.

