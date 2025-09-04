Un oficial face lista „realizărilor” Rusiei ca răspuns la amenințările lui Putin: „Un miliard de dolari pe zi pe un război fără sens, când infrastructura rusească este zdrențe”

Câștigurile militare ale Rusiei în ultimii trei ani și jumătate de război la scară largă au fost modeste, în timp ce pierderile au fost uimitor de mari, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tykhyi, pe 3 septembrie.

Comentariile lui Tykhyi au venit ca răspuns la președintele rus Vladimir Putin, care a amenințat că va folosi forța militară pentru a-și atinge obiectivele maximaliste în Ucraina dacă un acord de pace mediat de SUA nu satisface Kremlinul.

„Mi se pare că, dacă bunul simț va prevala, va fi posibil să convenim asupra unei soluții acceptabile pentru a pune capăt acestui conflict. ... Dacă nu, atunci va trebui să rezolvăm toate obiectivele prin forța armelor”, a declarat Putin reporterilor la Beijing pe 3 septembrie.

Tykhyi a subliniat pe rețelele de socializare că armata rusă a obținut doar câștiguri limitate în Ucraina - deși forțele rusești au suferit pierderi mari.

„Rusia nu câștigă și Ucraina nu pierde”, a scris el pe X.

Tykhyi a enumerat apoi o listă a „realizărilor” Rusiei pe câmpul de luptă de până acum, inclusiv pierderi mari de trupe, distrugerea economiei rusești și eșecul de a captura alte capitale regionale ucrainene de la invazia la scară largă din februarie 2022.

„Rusia a ocupat patru centre administrative ucrainene în 2014, în timp ce Ucraina a păstrat controlul asupra a 23; această cifră rămâne aceeași și astăzi, după 3,5 ani de invazie la scară largă”, a scris el.

„Rusia cheltuiește 1 miliard de dolari pe zi pe un război fără sens, în timp ce infrastructura socială rusească este făcută zdrențe, iar economia sa se prăbușește.”

Comentariile lui Tykhyi le reflectă pe cele ale președintelui Volodimir Zelenski, care a declarat reporterilor pe 3 septembrie că Rusia nu a reușit să preia controlul deplin asupra regiunii Donețk, în ciuda a peste un deceniu de lupte.

„Donețk a devenit o parte foarte puternică a liniei noastre de apărare”, a spus Zelenski, susținând că Rusia a pierdut peste 100.000 de soldați în zonă.

„În patru ani, (Putin) nu a reușit să ocupe nici măcar 30% dintr-o regiune”, a adăugat el. „Dacă merge mai departe, îi va lua ani de zile - și nu doar timp, ci și milioane de soldați.”

Putin a cerut public ca Ucraina să renunțe la candidatura sa la NATO și să retragă trupele din regiunea Donbas de est - formată din regiunea Donețk parțial ocupată și regiunea Luhansk aproape complet ocupată - ca o condiție pentru un acord de pace. În această condiție, mai multe orașe mari aflate acum sub controlul ucrainean ar trebui predate Rusiei.

În timpul invaziei Donbas din 2014, forțele ruse au preluat controlul asupra capitalelor regionale Donețk și Luhansk și au anexat ilegal întreaga peninsulă Crimeea - inclusiv ocupând orașele majore ale regiunii, Sevastopol și Simferopol.

După invazia la scară largă din 2022, trupele ruse au ocupat și orașul Herson din sud, dar acesta a fost eliberat de forțele ucrainene în noiembrie același an.

