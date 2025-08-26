Rusia, scoasă din izolarea economică. Ce au discutat oficialii guvernamentali de la Washington și Moscova SURSE

Rusia ar putea ieși din izolarea în care a intrat ca urmare a sancțiunilor impuse în urma invaziei la scară largă a Ucrainei, care a început în februarie 2022. Oficiali guvernamentali americani și ruși au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună, care vizau realizarea păcii în Ucraina, potrivit a cinci surse familiarizate cu discuțiile.

Aceste acorduri au fost prezentate ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina și pentru ca Washingtonul să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, au declarat sursele pe Reuters.

Discuțiile la Moscova și în Alaska

Oficialii au discutat printre altele despre posibilitatea reintrării Exxon Mobil în proiectul rus de petrol și gaze Sahalin-1, au declarat trei dintre surse.

De asemenea, au ridicat perspectiva achiziționării de către Rusia a echipamentelor americane pentru proiectele sale de producție a gazului natural lichefiat, cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancțiuni occidentale, au declarat patru surse.

S-a discutat de asemenea posibilitatea ca SUA să achiziționeze nave spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară de la Rusia, potrivit Reuters.

Discuțiile au avut loc în timpul vizitei emisarului american Steve Witkoff la Moscova la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și cu trimisul său pentru investiții, Kirill Dmitriev, au declarat trei dintre surse.

Acestea au fost discutate și în cadrul Casei Albe cu președintele american Donald Trump, au declarat două dintre surse.

De asemenea, acordurile au fost discutate pe scurt și la summitul din Alaska, pe 15 august, a declarat o sursă.

„Casa Albă dorea cu adevărat să publice un titlu după summitul din Alaska, anunțând o mare afacere”, a declarat una dintre surse. „Astfel Trump ar simți că a realizat ceva”, a adăugat sursa.

În tot acest timp, Trump și echipa sa de securitate națională continuă să colaboreze cu oficialii ruși și ucraineni în vederea organizării unei întâlniri bilaterale pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un oficial al Casei Albe în răspuns la întrebările privind acordurile.

Nu este în interesul național să se negocieze în continuare aceste probleme în mod public, a spus oficialul.

Negocieri și amenințări

Trump a amenințat că va impune mai multe sancțiuni Rusiei dacă negocierile de pace nu vor înregistra progrese și că va aplica taxe vamale mari Indiei, un important cumpărător de petrol rusesc. Aceste măsuri ar reduce probabil veniturile obținute de Rusia din vânzarea de petrol.

Stilul politic al lui Trump de a încheia acorduri a fost deja vizibil în cadrul negocierilor cu Ucraina, când, la începutul acestui an, aceiași oficiali au explorat modalități prin care SUA să reia fluxurile de gaz rusesc către Europa.

Aceste planuri au fost blocate de Bruxelles, care a prezentat propuneri de eliminare completă a importurilor de gaz rusesc până în 2027.

Ultimele discuții s-au orientat, prin urmare, către acorduri bilaterale între SUA și Rusia.

În aceeași zi cu summitul din Alaska, Putin a semnat un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv Exxon Mobil, să recâștige acțiuni în proiectul Sahalin-1. Acest lucru este condiționat de luarea de măsuri de către acționarii străini pentru a sprijini ridicarea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Exxon s-a retras din afacerile sale din Rusia în 2022, după invazia Ucrainei, înregistrând o pierdere de 4,6 miliarde de dolari. Cota sa de 30% din proiectul Sahalin-1 din extremul Orient al Rusiei a fost confiscată de Kremlin în acel an.

Statele Unite au impus mai multe valuri de sancțiuni asupra proiectului Arctic LNG 2 al Rusiei, începând din 2022.

Proiectul este deținut în majoritate de Novatek, care a început să colaboreze cu lobbyiști din Washington anul trecut pentru a încerca să reconstruiască relațiile și să ridice sancțiunile.

Arctic LNG 2 a reluat procesarea gazelor naturale în aprilie, deși la un ritm redus, a scris Reuters.

Acest proiect urma să aibă trei linii de procesare a gazului. A treia se află în faza de planificare, tehnologia urmând să fie furnizată de China.

Washingtonul încearcă să convingă Rusia să cumpere tehnologie americană în locul celei chineze, ca parte a unei strategii mai ample de a o decupla de China și de a slăbi relațiile dintre Beijing și Moscova, a declarat una dintre surse.

Observatorii spun că șansele unui astfel de scenariu nu sunt foarte mari.

China și Rusia au anunțat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte ca Putin să trimită trupe în Ucraina. Xi s-a întâlnit cu Putin de peste 40 de ori în ultimul deceniu, iar Putin a descris China ca fiind un aliat.

