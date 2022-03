Șase oficiali ucraineni, răpiți de ruși într-o suburbie a Kievului

Consiliul municipiului Bucha, situat în apropierea capitalei Ucrainei, a transmis miercuri, 16 martie, că rușii au capturat șase persoane, angajați și voluntari ai administrației locale.

Potrivit instituției, aceștia au ajutat cetățenii orașului până în ultimul moment, în timp ce rușii continuau să bombardeze orașul.

Rușii ar fi lăsat în urmă actele de identitate ale celor pe care i-au capturat.

Bucha city council reported that Russians captured six people - the council's workers and volunteers, who "to the last minute under shellings were helping the city citizens". Retreating, the Russians left behind IDs of those captured. https://t.co/dTakv4BznD