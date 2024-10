O țară europeană va produce drone în comun cu Ucraina. „Ne vom concentra pe drone de supraveghere, defensive și de atac”

Ministrul olandez al Apărării Ruben Brekelmans a anunțat, duminică, 6 octombrie, într-o vizită surpriză la Harkov și Kiev, că țara sa va investi 400.000.000 de euro în producția de drone în comun cu Ucraina și că va livra și alte aeronave F-16 în lunile următoare.

”Continuăm să ne asumăm un rol de lider în sprijinirea Ucrainei. De aceea, în timpul vizitei mele la Harkov și Kiev, am anunțat un Plan de acțiune pentru drone. Cu 400 de milioane de euro, vom oferi drone avansate pentru recunoaștere, apărare și atac. Aproape jumătate vor fi dezvoltate în Țările de Jos” a scris ministrul olandez pe X.

În cadrul vizitei la Harkov și Kiev, Brekelmans a subliniat nevoia de sprijin continuu pentru Ucraina.

„Războiul se intensifică în fiecare zi, iar Ucraina formează mai multe brigăzi care au nevoie de sprijin, de echipament militar. Avem nevoie de un flux continuu al acestui sprijin”, a declarat Brekelmans la Kiev, conform Reuters.

Planul de dezvoltare a dronelor va combina inovarea ucraineană cu expertiza olandeză pentru a îmbunătăți tehnologia folosită pe câmpul de bătălie, potrivit oficialului olandez.

„Ne vom concentra pe tipuri diferite de drone, atât drone de supraveghere, mai defensive, cât și pe drone de atac, pentru că vedem că Ucraina are nevoie de aceste drone mai ofensive pentru a lovi instalații militare”, a spus Brekelmans.

