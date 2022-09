Oligardul Yevgeny Prigozhin a fost filmat în curtea unei colonii penale (structură similară închisorii). Rusul este ”capul” grupării Wagner.

”Oligarhul Yevgeny Prigozhin, care conduce și finanțează grupul de mercenari Wagner, a vizitat personal o colonie penală pentru a recruta noi „soldați”.

Prigozhin a petrecut 11 ani într-o colonie penală în anii 1980.

Ne putem aștepta la mai multe crime de război rusești”, se arată pe Twitter Videgrad24.

O colonie penală reprezintă este o așezare folosită de autoritățile unor țări pentru a exila prizonierii de populație într-un loc la mare distanță, arată wikipedia.org.

Siberia și estul îndepărtat al Rusiei sunt locurile unde Moscova are colonii penale pentru criminali și disidenți.

