Unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, reținut sub acuzația de trădare. Ar fi ajutat rușii să cucerească zone din est

Viacheslav Boguslaev este unul dintre cei mai avuți ucraineni care a fost reținut fiind acuzat de trădare și colaborare cu trupele Kremlinului.

Viacheslav Boguslaev, fost proprietar al unui prestigios constructor de motoare de aeronave din centrul Ucrainei a fost reținut sub acuzația de trădare, arată usnews.com și agenția Nexta pe Twitter.

Presa ucraineană scrie că Viacheslav Boguslaev este „șeful onorific” al companiei Motor Sich din orașul central Zaporojie și că, potrivit unor rapoartele de securitate, Boguslaev, un fost membru al Parlamentului Ucrainei, a fost suspectat că a colaborat și a ajutat forțele ruse care ocupa zone din regiunile ucrainene din est, inclusiv din regiunea Zaporojie.

Orașul Zaporojie rămâne sub control ucrainean.

Rapoartele citau surse de securitate spunând că anchetatorii au trebuit să spargă ușa din față a casei lui Boguslaev pentru a face o percheziție și a-l reține.

