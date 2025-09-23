ONU denunță torturarea „sistematică” a deținuților civili ucraineni de către armata rusă. Prizonierii au fost bătuți crunt cu bastoane și electrocutați

Prizonieri ucraineni întorși acasă Foto: X/@nexta_tv

Autoritățile ruse au supus la tortură - inclusiv la violențe sexuale - în mod ”răspândit și sistematic” deținuți civili, în zonele ocupate în Ucraina, denunță marți, 23 septembrie, într-un raport, Înaltul Comisariat ONU al Drepturilor Omului (OHCHR/HCDH), care denunță de asemenea rele tratamente și de partea ucraineană, relatează AFP.

Anchetatorii ONU au intervievat 216 civili eliberați începând din 2023.

În total, 92% dintre aceștia au prezentat ”relatări coerente și detaliate cu privire la tortură și rele tratamente în timpul captivității”, se arată în raport.

Ei au descris ”bătăi crunte cu diverse instrumente, precum bețe și bastoane, descărcări electrice pe diverse părți ale corpului (și) simulacre de execuție”.

Mulți au declarat că au fost amenințați cu moartea și cu violențe împotriva lor personal sau unui apropiat.

2.250 de deținuți

În mai 2025, autoritățile ucrainene înregistrau aproximativ 1.800 de civili ucraineni deținuți de către Rusia - un număr probabil subestimat, potrivit ONU.

”Persoane au fost arestate în mod arbitrar pe stradă, în teritoriile ocupate, inculpate pe baze juridice schimbătoare și deținute timp de zile, săptămâni, luni și chiar ani”, denunță într-un comunicat Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului Volker Tûrk.

”Este esențial ca drepturile deținuților civili, care au fost afectate grav de acest conflict teribil, să fie o prioritate în orice negocieri de pace”, cere el.

Raportul ONU documentează de asemenea ”cazuri de tortură și rele tratamente” la care au fost supuși civili deținuți de către autoritățile ucrainene.

La sfârșitul lui iulie, Ucraina înregistra în mod oficial peste 2.250 de deținuți în legătură cu conflictul - în principal cetățeni ucraineni acuzați de trădare, spionaj sau colaborare cu autoritățile ocupației ruse în sarcini obișnuite, spre exemplu lucrări de construcții sau strângerea gunoiului.

