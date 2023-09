Opera din New York a comandat un spectacol despre copiii ucraineni deportați în Rusia

Opera Metropolitană din New York a anunţat că a comandat o nouă operă care este din nou de actualitate. Potrivit The New York Times, subiectul operei este deportarea copiilor ucraineni în Rusia.

O modalitate pentru instituţie de a-şi reînnoi sprijinul pentru Ucraina, unde războiul durează din 24 februarie 2022. Opera comandată va fi compusă de compozitorul ucrainean Maxim Kolomiiets pe un libret scris de dramaturgul american George Brant.

Luni, directorul general al Met, Peter Gelb, a reiterat importanţa „susţinerii culturale a Ucrainei în lupta sa pentru libertate”. „Nu mă pot gândi la o modalitate mai bună de a face acest lucru decât să creăm o operă care să documenteze cu adevărat un aspect al războiului şi să evidenţieze eroismul individual al poporului ucrainean în faţa celor mai teribile şi oribile atrocităţi”, a continuat el.

Intriga se învârte în jurul călătoriei unei mame care încearcă să-şi salveze fiica dintr-un lagăr rusesc din Crimeea. Poveştile personajelor, toate fictive, se bazează pe relatările reale ale unor mame ucrainene. Multe dintre ele au povestit că au călătorit mai mult de 3.000 de kilometri între cele două ţări aflate în război pentru a-şi salva copiii din mâinile autorităţilor ruse.

Compozitorul Maxim Kolomiiets a declarat că a simţit "responsabilitatea de a crea ceva măreţ" şi de a arăta publicului "ceva foarte demn" de ţara sa. "Scopul nu este doar de a atrage atenţia asupra Ucrainei, ci şi de a face lumină asupra unor situaţii similare din întreaga lume, în care mamele îndură suferinţe imense în timp ce încearcă să îşi protejeze copiii", a continuat el.

De la începutul conflictului, Met a contribuit, de asemenea, la crearea Orchestrei ucrainene pentru libertate. Această orchestră, formată din refugiaţi din timpul războiului şi muzicieni ucraineni care trăiesc în Europa, a efectuat deja două turnee internaţionale şi a susţinut mai multe concerte în sprijinul Ucrainei.

