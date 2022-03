Generalul Mark Milley, șeful de stat major al armatei SUA, supervizează operațiunea de aprovizionare cu arme și muniții a armatei Ucrainene

Menținerea liniilor de aprovizionare deschise în următoarele săptămâni și, eventual, luni de zile, în cazul în care lupta se va transforma într-o insurgență împotriva trupelor ruse de ocupație, va fi o altă problemă. Deocamdată, NATO s-a aliniat ferm în spatele efortului într-o operațiune rapidă, colectivă.

„Dacă Putin ar reuși să controleze orașele, acesta nu este sfârșitul poveștii”, a spus un diplomat european care a vorbit sub condiția anonimatului despre această problemă sensibilă. „Ceea ce am văzut este o mobilizare a întregii societăți ucrainene împotriva invaziei ruse”.

Lângă granița cu Ucraina, 14 avioane mari au transportat vineri o serie de rachete antitanc Javelin, lansatoare de rachete, arme și muniție pe un aerodrom de lângă granița cu Ucraina, în timp ce SUA și aliații europeni își intensificau eforturile de a oferi armatei ucrainene sprijin în lupta cu un inamic care o depășește cu mult.

Principalul consilier militar american al președintelui Biden a inspectat operațiunea de transfer de arme într-o vizită neanunțată, întâlnindu-se cu trupe și personal din 22 de țări care lucrau non-stop pentru a descărca armamentul pentru transportul pe uscat către forțele ucrainene.

Armamentul american, care includea rachete Javelin, precum și arme de calibru mic și muniție, făcea parte dintr-un pachet de 350 de milioane de dolari pe care Biden l-a autorizat sâmbătă; de două zile, a spus un oficial, livrările aterizau pe un aerodrom de lângă graniță care poate primi și procesa 17 avioane pe zi. Ceea ce a început cu doar două sau trei avioane pe zi este acum un flux constant, a spus oficialul, cu 14 încărcături pe un singur aerodrom.

Generalul Mark A. Milley, șeful de stat major al armatei SUA, a făcut o oprire la aerodrom ca parte a unei călătorii în regiune. În timp ce le vorbea trupelor, încărcăturile se descărcau în spatele lui. În apropiere, două avioane C-17, enorme ale forțelor aeriene americane, staționau.

Statele Unite au livrat aproape 70% din pachetul de 350 de milioane de dolari armatei ucrainene, a declarat vineri un înalt oficial al Pentagonului. Se așteaptă să finalizeze întregul transport săptămâna viitoare sau cam asa ceva.

Livrarea de arme – care include și rachete antiaeriene Stinger din stocurile militare americane, mai ales din Germania – reprezintă cel mai mare transfer autorizat de arme din depozitele militare americane în altă țară, a spus oficialul Pentagonului.

Oficialii americani au spus că armele, echipamentele și alte materiale de război au fost transportate în țări vecine precum Polonia și România și apoi expediate pe uscat în vestul Ucrainei către comandanți pentru a fi distribuite în toată țara.

Armele au ajuns rapid în mâinile soldaților ucraineni, care le folosesc pentru a lupta împotriva forței ruse care avansează, au declarat vineri oficialii americani.

„Toți am fost extraordinar de impresionați de cât de eficient au folosit forțele armate ucrainene echipamentele pe care le-am furnizat”, a spus oficialul superior al Pentagonului, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a discuta chestiuni operaționale. „Observatorii Kremlinului au fost, de asemenea, surprinși de acest lucru și de modul în care au încetinit înaintarea Rusiei și au avut rezultate extrem de bune pe câmpul de luptă.”

O celulă specială de coordonare de la Comandamentul european al armatei americane din Stuttgart, Germania, gestionează torentul de arme și echipamente din Statele Unite și cel puțin din alte 14 țări, inclusiv Marea Britanie, Canada și Lituania, a declarat oficialul Pentagonului.

Aviația și forțele terestre ruse au fost până acum prea ocupate cu rezistență acerbă din partea forțelor aeriene și terestre ucrainene pentru a ataca livrările de arme care se deplasează în vestul Ucrainei. Dar analiștii americani avertizează că acest lucru s-ar putea schimba rapid, mai ales că forțele ruse din sud și est au luat avânt în ultimele zile. Un avans spre nord asupra capitalei Kiev și Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, a rămas în mare parte blocat, au declarat oficialii Pentagonului.

Din cauza îngrijorării legate de atragerea atenției Rusiei, reporterilor care îl însoțeau pe generalul Milley nu li s-a permis să dezvăluie exact unde de-a lungul graniței cu Ucraina, se descarca aeronava, potrivit dnyuzc.com.

Generalul Milley a călătorit și pe un câmp de antrenament de lângă Nowa Deba, în sudul Poloniei, unde parașutiștii din brigada 82 aeropurtate s-au antrenat cu trupele poloneze. Coordonarea face parte din efortul lui Biden de a-i asigura pe aliații est-europeni – și de a-l asigura pe președintele Vladimir Putin – că, deși NATO nu trimite trupe în Ucraina, care nu este membră a alianței, va lupta împotriva oricărei incursiuni în teritoriul unui membru NATO.

Oficialii au fost fermi că NATO l-a înfruntat pe Putin. „NATO este mai unită decât am văzut-o vreodată până acum”, a declarat generalul Christopher G. Cavoli, comandantul armatei SUA în Europa și Africa, reporterilor de la centrul de antrenament. „Lucrez de când eram sublocotenent, în 1988, și pot să vă spun că nu am văzut niciodată hotărârea și expresia practică a pregătirii pentru luptă, așa cum am văzut la forțele terestre ale alianței chiar acum. Este remarcabil.”

La scurt timp după întâlnirea cu trupele la Nowa Deba, generalul Milley a zburat cu elicopterul la Rzeszow, Polonia, baza Diviziei 82 Aeropurtate, care, a spus el, a fost desfășurată pentru a „descuraja orice agresiune teritorială ulterioară a Rusiei”.

Generalul-maior Chris Donahue, care a comandat evacuarea SUA din Afganistan după ce Kabul a căzut în mâinile talibanilor în august și care este comandantul Diviziei 82 aeropurtate, a declarat că baza poloneză ar putea găzdui temporar, aproximativ 2.500 de evacuați din Ucraina. Locul este menit să servească drept loc de adăpost pentru evacuații care sunt cetățeni ai Statelor Unite și ai altor țări NATO.

Oficialii au spus că, deși a existat un potop de refugiați ucraineni care au trecut granița, numărul de evacuați americani a fost mic. Majoritatea cetățenilor americani care au părăsit Ucraina au călătorit cu avionul sau au traversat în alte zone de-a lungul granițelor cu Ucraina, au spus oficialii.

Într-un centru de operațiuni din bază, polițiștii de frontieră polonezi, oficialii americani de informații, parașutiștii și ofițerii Departamentului de Stat stau peste hărțile Ucrainei.

„Au fost inteligenți să aducă toate agențiile guvernamentale americane și partenerii internaționali care lucrează la soluții pentru Ucraina”, a declarat colonelul Dave Butler, purtător de cuvânt al generalului Milley.

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a sosit în Polonia

Șeful diplomației americane, Antony Blinken a sosit și el, sâmbătă, în Rzeszow, un oraș din sud-estul Poloniei, apropiat de granița cu Ucraina, pe unde sute de mii de oameni au trecut de la începutul invaziei. Blinken se va întâlni cu oficiali polonezi, inclusiv cu ministrul de externe, Zbigniew Rau.

Peste 1 milion de refugiați au fugit din Ucraina de la începutul invaziei pe 24 februarie, majoritatea în Polonia, potrivit agenției ONU pentru refugiați.

O mare parte din ajutorul militar oferit de membrii NATO forțelor guvernamentale ucrainene trece prin Polonia. NATO a refuzat cererile Ucrainei de a impune o zonă de excludere aeriană asupra țării.

Blinken a declarat vineri că NATO, pe care a numit-o o alianță defensivă, încearcă să împiedice răspândirea războiului dincolo de Ucraina. „Nu căutăm niciun conflict, dar dacă un conflict vine la noi, suntem pregătiți pentru el”, a spus Blinken, „și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.