Operațiune americană de recunoaștere înaintea atacului ucrainean asupra unei baze aeriene rusești?

Sursele din Ucraina și Rusia confirmă că o lovitură masivă cu drone a lovit o bază militară rusă. Datele de urmărire a zborurilor indică o operațiune de recunoaștere a Forțelor Aeriene Americane cu câteva ore înainte ca dronele să lovească.

În dimineața zilei de joi, 6 februaie, dronele ucrainene au reușit să penetreze apărarea aeriană și să lovească o bază militară rusă situată pe teritoriul continental al Rusiei, în urma unei creșteri vizibile a activității aeronavelor americane deasupra Mării Negre, cu câteva ore înainte de atac.

Lovitura a vizat baza aeriană Primorsko-Aktarski din regiunea Krasnodar, în sud-vestul Rusiei. Această unitate este folosită pentru lansarea UAV-urilor rusești kamikaze și de observație, utilizate în atacurile împotriva țintelor ucrainene și sprijină aviația militară rusă care operează deasupra regiunilor ucrainene Zaporojie și Herson, conform unui comunicat al Statului Major al Ucrainei.

În noaptea precedentă, Rusia a lansat 77 de drone în spațiul aerian ucrainean, unele dintre ele fiind lansate chiar din apropierea bazei Primorsko-Aktarski, potrivit surselor militare ucrainene.

Imaginile și înregistrările audio obținute în timpul și după atacul ucrainean arată incendii și fum la baza aeriană, zgomotul motoarelor aeronavelor care survolau la joasă altitudine, explozii și sirene de alarmă aeriană. Sursele oficiale ruse au declarat că apărarea aeriană locală a doborât 13 drone care veneau dinspre Marea Azov și încă șase care s-au apropiat de uscat.

