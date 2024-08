Vladimir Putin, o altă victimă a ”blestemului din august”? Lună cu atacuri teroriste, dezastre naturale și criză financiară

Invazia îndrăzneață a forțelor armate ucrainene în regiunea Kursk a fost o lovitură fatală pentru lunga domnie a președintelui rus Vladimir Putin, făcându-l primul lider de la al Doilea Război Mondial care cedează teritoriu rus unei armate străine, scrie The Times. De asemenea, este de rău augur faptul că armata ucraineană și-a lansat operațiunea în luna august. Pentru Rusia, aceasta este o lună a dezastrelor și tulburărilor, începând cu lovitura de stat eșuată din 1991 împotriva lui Mihail Gorbaciov.

„De atunci, pe lângă dezastrul submarinului Kursk, august a fost o lună cu atacuri teroriste majore, dezastre naturale și o criză financiară devastatoare”, explică publicația. ”Cu mai mult de două săptămâni înainte de finalul lunii, Putin trebuie să se întrebe dacă va fi o altă victimă a blestemului din august”.

Dar unii analiști sugerează că, după evenimentele recente, rușii vor fi de acord cu teza dictatorului potrivit căreia războiul a fost necesar „pentru a preveni un atac preventiv al Kievului și al aliaților săi din NATO”. Acesta este motivul pentru care Aleksander Gabuev, șeful think tank-ului Carnegie Russia-Eurasia, consideră că este puțin probabil ca efectele operațiunii Kursk să-l afecteze pe termen lung pentru dictatorul rus. Cu excepția cazului în care, desigur, situația se înrăutățește și mai mult.

De asemenea, The Times amintește că Ucraina va dori probabil să schimbe teritoriul regiunii Kursk cu o parte din terenurile aflate sub ocupația rusă. Dar Putin, evident, nu are chef de dialog cu Kievul. Ba mai mult, poate că își plănuiește deja răzbunarea, deși ofensiva Forțelor Armate ucrainene nu s-a încheiat încă.

Operațiunea armatei ucrainene pe teritoriul regiunii Kursk a arătat că nu există „linii roșii”

Operațiunea armatei ucrainene în regiunea Kursk a demonstrat că nu există „linii roșii” imaginare cu care președintele rus Vladimir Putin a amenințat Ucraina și Occidentul. Acțiunile forțelor armate ucrainene infirmă teama că rușii vor escalada și vor folosi arme nucleare, spune Ben Hodges, fostul comandant al forțelor americane din Europa, într-un interviu acordat Deutsche Welle.

Comentând luptele din regiunea Kursk, acesta a remarcat că Ucraina are dreptul de a se apăra, ceea ce include „eliminarea locurilor din care Rusia atacă orașele și satele ucrainene și ucide cetățeni nevinovați”.

„Aceasta este o doctrină militară de lucru clasică - să alegi un moment bun, să crești presiunea într-un loc nou și astfel, prin creșterea presiunii generale asupra inamicului, să ușurezi situația trupelor de partea ta pe întreaga lungime a frontului. Ucraina nu este interesată de anexarea teritoriilor rusești, dar îi va forța pe ruși să reevalueze ceea ce fac”, a adăugat Hodges.

⚡️Special forces of the Security Service of 🇺🇦Ukraine captured 102 🇷🇺Russian soldiers in the Kursk region pic.twitter.com/AWdzMhVQ91 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 15, 2024

Generalul-locotenent a menționat că Statele Unite au restrâns mult timp capacitatea Ucrainei de a desfășura operațiuni de luptă din cauza temerilor legate de o escaladare a războiului de către Rusia.

„Mă bucur că în timpul acestei operațiuni Kievul nu a fost oprit, deoarece Washingtonul nu știa despre asta. Acest lucru este valabil și pentru ideea că Putin ar fi folosit arme nucleare. Cel mai rău lucru pe care l-a făcut până acum a fost să bombardeze un alt supermarket ucrainean. Așadar, ne-am abținut prea mult timp”, a declarat fostul comandant.

Când a fost întrebat dacă nu mai există „liniile roșii”, el a răspuns: „Chiar sper că nu”.

Potrivit lui Hodges, pătrunderea în regiunea Kursk are scopul de a îndepărta trupele ruse de linia frontului, unde acestea atacă. Un alt motiv posibil, a spus el, este acela de a pune presiune pe infrastructura energetică a Rusiei.

„În zona operațiunii se află un hub uriaș de gaze, iar în apropiere de Kursk există o centrală nucleară. Poate că vor să o distrugă sau să o confiște pentru a o schimba cu centrala nucleară Zaporojie. Nu știu asta, dar am auzit oameni vorbind despre posibilitatea de a redirecționa electricitatea de acolo către Ucraina înainte de iarnă”, a declarat Hodges.

Ucrainenii au arătat că, chiar și cu utilizarea pe scară largă a dronelor, este posibil să se desfășoare operațiuni de acest nivel.

„Ucrainenii ne învață că dronele nu ajută să vedem prin ceața războiului. Și, bineînțeles, există informații potrivit cărora Statul Major rus și șeful său Gherasimov au ignorat datele serviciilor de informații potrivit cărora Ucraina urma să atace. Factorul uman a fost de asemenea la mijloc aici”, a concluzionat Hodges.

