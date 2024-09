Furie în Rusia după ce un comandant și-a trimis cei mai buni operatori de drone să moară ca infanteriști pentru că l-au criticat

Moartea a doi operatori ruși experimentați de drone în Ucraina a stârnit furie în rândul bloggerilor militari pro-Kremlin, care susțin că specialiștii au fost trimiși să lupte ca infanteriști obișnuiți, scrie Business Insider.

Într-un videoclip înregistrat înainte de moartea lor, ambii operatori au declarat că au fost desemnați pentru o misiune sinucigașă cu o unitate de asalt, ca pedeapsă pentru că s-au certat cu comandantul lor.

Clipul cu specialiștii - Dmitri „Goodwin” Lisakovski și Serghei „Ernest” Grițai - a fost publicat postum, apărând vineri pe canalul Telegram „North Wind”.

De atunci, filmarea a circulat la greu pe canalele Telegram rusești, care i-au identificat pe soldați ca fiind membri ai Regimentului 87 de pușcași care luptau lângă Pokrovsk, în Donețk.

Lisakovski și Grițai l-au acuzat pe noul lor comandant, Igor Puzik, că le-a desființat escadrila de drone după ce s-au certat cu el și că a trimis membrii echipei lor în plutoane de infanterie.

Ei au mai susținut că Puzik a facilitat traficul de droguri în unitatea sa și a raportat în mod fals câștiguri pe câmpul de luptă sub comanda sa.

Lisakovski a înregistrat un mesaj video separat în care l-a criticat pe Puzik și a susținut că comandantul era influențat de un soldat care păstra legături cu serviciile secrete ucrainene.

„Minciuna este o normă absolută”, a declarat Lisakovski, conform unei traduceri realizate de analistul estonian ce are canalul de Telegram WarTranslated.

„Înregistrez acest lucru în cazul în care nu mă întorc de la asalt, și numai atunci acest mesaj va avea vreo greutate”, a adăugat Lisakovski.

Ulterior, el a declarat într-un alt videoclip că era pe cale să plece la „asalt” cu unitatea sa de infanterie și a făcut apel la bărbații ruși să nu se alăture războiului.

„Sarcina voastră este să muriți aici astfel încât comandantul regimentului, care raportează superiorilor, să arate bine”, a spus el. „Aceștia sunt șerbii lui personali”.

Aceste două videoclipuri cu el au fost publicate vineri și de „North Wind”.

