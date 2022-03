Luptele intense din jurul Iziumului au distrus mare parte din oraş, afirmă oficiali locali, iar noi imagini din satelit arată amploarea dezastrului în oraşul din estul Ucrainei, potrivit CNN.

Imaginile au fost surprinse joi de Maxar Technologies.

Acestea arată un crater masiv, de aproximativ 12 metri diametru, într-o zonă din centrul oraşului. Ruinele arse ale unei şcoli se află într-o parte a craterului, iar în cealaltă un teren de fotbal. O parte a spitalului de peste drum este de asemenea distrusă.

Oraşul s-a aflat în mijlocul schimbului de focuri în timp ce Rusia încearcă să lege avansul înregistat în regiunea Harkov din nordul Ucrainei cu bastionul din estul îndepărtat al ţării.

Key city of Izium (appr 120 km south of Kharkiv), besieged by russian forces, thru the lens of the local youth’s smartphone pic.twitter.com/dj32EEebxi