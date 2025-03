Rusia anunță că a recucerit un oraș-cheie din Kursk. Imagini dramatice după ofensiva ucrainenilor VIDEO

Rusia a afirmat joi, 13 martie, că a recucerit oraşul Sudja, cea mai importantă redută ucraineană din regiunea Kursk, marcând un eşec major pentru ofensiva trupelor Kievului, relatează AFP.

Ministerul rus al Apărării a afirmat într-un comunicat că trupele sale au recucerit Sudja şi două sate din apropiere, Melovoi şi Podol.

Kievul lansase o ofensivă în regiune în august 2024, sperând să folosească teritoriul ca monedă de schimb în eventualele negocieri de pace, dar trupele sale au fost forţate să se retragă rapid în ultimele zile.

❗️After seven months of Putin’s promises, Sudzha in Kursk Region is "liberated," reports Russian Ministry of Defense

Meanwhile, Z-war correspondents claim that fighting in the city is still ongoing.

The General Staff of the Armed Forces of Ukraine has not yet confirmed this… pic.twitter.com/hVaKBGRfZ9