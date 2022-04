Primarul orașului Bucha, Anatoli Fedoruk, a anunțat că ucrainenii au preluat controlul asupra orașului pe 31 martie.

”31 martie va intra în istoria așezării noastre și a întregii comunități teritoriale ca fiind ziua eliberării de orcii ruși, de ocupanți. Este o mare victorie a Forțelor noastre Armate în regiunea Kiev”, a declarat primarul.

The mayor of #Bucha confirms the liberation of the city from the invaders. pic.twitter.com/3hh3MofS7u