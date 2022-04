Orașul Kreminna ar fi căzut în mâinile rușilor. Ce mai arată raportul Ministerului britanic al Apărării

Orașul ucrainean Kreminna din regiunea Luhansk ar fi căzut în mâinile rușilor, susțin oficiali de la Ministerul Apărării din Marea Britanie, în raportul zilnic privind războiul din Ucraina.

Rapoartele anterioare sugerau deja că forțele ruse controlau Kreminna, un oraș de aproximativ 18.000 de locuitori, anunță BBC.

Lupte grele au fost raportate în sudul orașului Izium, în timp ce forțele ruse încearcă să avanseze spre orașele Sloviansk și Kramatorsk din nord și est, mai susțin britanicii.

Raportul mai precizează că trupele ruse ar încerca să încercuiască poziții puternic fortificate ucrainene din estul Ucrainei. Iar ucrainenii pregătesc apărarea în Zaporojie în eventualitatea unui potențial atac rusesc din sud, a adăugat acesta.

Informațiile nu au putut fi verificate independent, adaugă BBC.

