Când s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Calendarul prezentat de JD Vance

Autor: Maria Mora
Luni, 25 August 2025, ora 11:40
296 citiri
Când s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Calendarul prezentat de JD Vance
Donald Trump și JD Vance Foto: X/@JDVance

Vicepreședintele american JD Vance a remarcat că, în opinia sa, actualul președinte Donald Trump a făcut mai multe presiuni asupra rușilor decât predecesorul său, Joe Biden. Acesta susține că SUA speră că conflictul din Ucraina s-ar putea încheia în termen de trei până la șase luni prin diplomație activă și eforturi internaționale.

„Dar acesta este un război și de aceea vrem să oprim uciderile. Rușii au făcut o mulțime de lucruri care nu ne plac. Mulți civili au murit. Am condamnat aceste lucruri de la bun început”, a spus Vance la emisiunea Meet the Press de la NBC News, scrie RBC-Ukraine.

„Ceea ce mă înfurie? Ceea ce mă înfurie este continuarea războiului”, a spus Vance. El a adăugat că ceea ce i-a dat speranță în acel moment a fost faptul că președintele a urmărit activ diplomația pentru a încerca să oprească uciderile și că așa ar trebui să fie.

Vance a spus că, indiferent de rezultat - fie că războiul se va termina în trei sau șase luni, sperăm că nu mai târziu - poporul american ar trebui să fie mândru că are un președinte care încearcă să oprească crimele.

De asemenea, el a subliniat în timpul interviului că rușii au fost forțați să renunțe la unele dintre cererile lor.

Mai exact, Vance a spus că Kremlinul a trebuit să recunoască faptul că Rusia nu poate stabili un regim marionetă la Kiev. Ucraina își va menține integritatea teritorială după război.

Întâlnirea Zelenski-Putin

După discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, președintele Trump l-a contactat pe dictatorul rus Vladimir Putin.

Putin ar fi fost de acord să se întâlnească cu Zelenski, dar a subliniat că Rusia dorește să organizeze mai întâi o întâlnire bilaterală preliminară.

Potrivit liderului american, un summit Zelenski-Putin ar putea avea loc în următoarele săptămâni.

Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat îndoiala că dictatorul ar îndrăzni să se întâlnească cu Zelenski. Președintele Finlandei a împărtășit această opinie, spunând că este puțin probabil ca summitul să aibă loc înainte de sfârșitul lunii august.

Între timp, așa cum era de așteptat, Rusia deja inventează scuze pentru care Putin s-ar putea să nu se întâlnească cu Zelenski. Moscova spune că întâlnirea necesită „o pregătire temeinică a problemelor”.

Trump i-a trimis o scrisoare lui Zelenski: „Acum este momentul să punem capăt uciderilor fără sens”. Cum ar putea fi oprită vărsarea de sânge
Trump i-a trimis o scrisoare lui Zelenski: „Acum este momentul să punem capăt uciderilor fără sens”. Cum ar putea fi oprită vărsarea de sânge
Președintele american Donald Trump i-a trimis duminică, 24 august, o scrisoare omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței a...
Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu a declarat, la ajungerea la IJP Ilfov, unde trebuie să dea cu subsemnatul în urma măsurii controlului judiciar, că dacă nu ar fi fost „interzis”, s-ar fi vorbit acum...
#razboi Ucraina, #jd vance, #pace Ucraina, #calendar, #presiuni rusia, #Donald Trump , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Tiriac, Sorana Cirstea a postat un SINGUR cuvant pe retelele sociale
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”
  2. Când s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Calendarul prezentat de JD Vance
  3. Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
  4. UPDATE Cea mai rece dimineață din ultimii 50 de ani. Unde s-au înregistrat temperaturi sub pragul înghețului în România
  5. Cum încearcă Rusia, în liniște, să cucerească lumea dincolo de Occident. „O manipulare foarte atentă”
  6. Fost candidat la președinție, audiat de poliție pentru că ar fi încercat să racoleze online un minor de 15 ani pentru sex VIDEO
  7. Îndemnul unui fost colonel NATO pentru Ucraina: „Schimbați jocul pentru a atinge obiectivele”
  8. Cum ar arăta desfășurarea de trupe europene în Ucraina?
  9. Un bebeluș s-a născut într-o ambulanță, în drum spre spital. DSU: „Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie” FOTO
  10. Replica unui medic după noul derapaj al Flaviei Groșan: „Pură falsificare a terminologiei medicale”