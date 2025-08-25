Când s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Calendarul prezentat de JD Vance

Vicepreședintele american JD Vance a remarcat că, în opinia sa, actualul președinte Donald Trump a făcut mai multe presiuni asupra rușilor decât predecesorul său, Joe Biden. Acesta susține că SUA speră că conflictul din Ucraina s-ar putea încheia în termen de trei până la șase luni prin diplomație activă și eforturi internaționale.

„Dar acesta este un război și de aceea vrem să oprim uciderile. Rușii au făcut o mulțime de lucruri care nu ne plac. Mulți civili au murit. Am condamnat aceste lucruri de la bun început”, a spus Vance la emisiunea Meet the Press de la NBC News, scrie RBC-Ukraine.

„Ceea ce mă înfurie? Ceea ce mă înfurie este continuarea războiului”, a spus Vance. El a adăugat că ceea ce i-a dat speranță în acel moment a fost faptul că președintele a urmărit activ diplomația pentru a încerca să oprească uciderile și că așa ar trebui să fie.

Vance a spus că, indiferent de rezultat - fie că războiul se va termina în trei sau șase luni, sperăm că nu mai târziu - poporul american ar trebui să fie mândru că are un președinte care încearcă să oprească crimele.

De asemenea, el a subliniat în timpul interviului că rușii au fost forțați să renunțe la unele dintre cererile lor.

Mai exact, Vance a spus că Kremlinul a trebuit să recunoască faptul că Rusia nu poate stabili un regim marionetă la Kiev. Ucraina își va menține integritatea teritorială după război.

Întâlnirea Zelenski-Putin

După discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, președintele Trump l-a contactat pe dictatorul rus Vladimir Putin.

Putin ar fi fost de acord să se întâlnească cu Zelenski, dar a subliniat că Rusia dorește să organizeze mai întâi o întâlnire bilaterală preliminară.

Potrivit liderului american, un summit Zelenski-Putin ar putea avea loc în următoarele săptămâni.

Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat îndoiala că dictatorul ar îndrăzni să se întâlnească cu Zelenski. Președintele Finlandei a împărtășit această opinie, spunând că este puțin probabil ca summitul să aibă loc înainte de sfârșitul lunii august.

Între timp, așa cum era de așteptat, Rusia deja inventează scuze pentru care Putin s-ar putea să nu se întâlnească cu Zelenski. Moscova spune că întâlnirea necesită „o pregătire temeinică a problemelor”.

