Pactul Trump-Putin peste capul Ucrainei: Cum își împart prada cei doi președinți prieteni

Pactul Trump-Putin, care are acum verde din partea Kievului, este făcut peste capul Ucrainei, care nu a primit nicio concesie: fără aderarea la NATO, iar toate teritoriile ocupate de Rusia rămân ale Moscovei. În plus, cei doi lideri prieteni își împart prada de război: Washingtonul are acces la mineralele Ucrainei, iar Moscova primește o felie grasă din țara vecină. Suplimentar, SUA și Rusia își resetează relațiile diplomatice și reînnoiesc legăturile comerciale.

Cu toate că, după întâlnirea din Arabia Saudită dintre delegațiile SUA și Ucrainei, Secretarul de Stat Mark Rubio a declarat că ”mingea se află acum în curtea Rusiei”, privind un armistițiu acceptat de Kiev de 30 de zile, nu s-a spus nimic de forțele de menținere a păcii, potrivit The Guardian.

Presiunea SUA asupra Kievului a dat roade, iar acum se așteaptă răspunsul lui Vladimir Putin. Trump are gusturi și ranchiuni previzibile. Iubește banii și statutul. Urăște obstacolele în calea achiziționării acestor lucruri. Este bine dispus față de Rusia, considerând-o genul de loc unde se pot face afaceri bune.

El este ostil menținerii independenței Ucrainei, pe care o consideră o utilizare proastă a averii SUA, scoasă de la Joe Biden de vicleanul Zelenski. Aceste prejudecăți mărunte sunt suficient de puternice pentru a influența politica externă a SUA într-o direcție prietenoasă cu Kremlinul, fără cerința suplimentară a unei strategii.

Când delegațiile ruse și americane s-au întâlnit luna trecută în Arabia Saudită pentru a discuta o rezoluție a războiului din Ucraina, cea mai revelatoare caracteristică a conversației a fost excluderea oricăror ucraineni de la masă.

Mai puțin discutată, dar totuși semnificativă, a fost includerea în delegația lui Putin a lui Kirill Dmitriev, un absolvent al Universității Stanford, acum șef al fondului de investiții de stat rusesc.

Susținerea lui a fost că întreprinderile americane au renunțat la miliarde de dolari în profituri părăsind Rusia. Sancțiunile împotriva Moscovei sunt prezentate ca o altă modalitate prin care Ucraina și complicii săi europeni fură America. La scurt timp după întâlnirea din Arabia Saudită, Dmitriev a fost numit oficial „reprezentantul special al lui Putin pentru investiții și parteneriat economic cu țările de peste mări”, cu un mandat care acoperă acordurile cu SUA.

Modelul propus, nenumit, dar și neascuns, este partiția. Washingtonul are acces la resursele minerale ucrainene. Moscova primește o felie grasă din Ucraina. Rusia și America resetează relațiile diplomatice și reînnoiesc legăturile comerciale fără vechiul tam-tam în jurul statului de drept și drepturilor omului – o înțelegere oligarhică.

Europa este prada pentru Trump și Putin

Există multe motive pentru a renunța la o astfel de înțelegere. Ar fi o trădare cinică a Ucrainei și o renunțare la alianța transatlantică. Ar răsplăti agresiunea teritorială rapace a unui dictator. L-ar încuraja să încalce suveranitatea altor țări învecinate, a căror orientare vestică Rusia nu a încetat niciodată, de când au scăpat de vasalitatea sovietică. Ar licenția ambiții similare regimurilor autoritare, care își doresc redesenarea unilaterală a granițelor disputate.

Dar niciuna dintre aceste obiecții nu-l mișcă pe Trump. Nu cu mult timp în urmă s-ar fi putut găsi o voce în organizația partidului republican. Dar cultul personalității grupului MAGA pare să fi dezactivat capacitatea de previziune a GOP, i-a șters memoria și i-a dizolvat conștiința.

Ostilitatea față de Europa, și în special față de UE, este locul în care se reunesc diferitele componente ale unui potențial front comun MAGA-Putin. Președinții Rusiei și SUA împărtășesc un resentiment veninos față de puterea soft pe care Bruxelles-ul o deține prin agregarea multor piețe naționale într-un singur bloc comercial.

Din punctul de vedere al lui Trump, UE este un cartel rău, care le refuză fermelor și întreprinderilor americane dreptul inalienabil de a vinde milioanelor de consumatori europeni. Pentru Putin, este un aparat inamic, parte a expansiunii vestice de după războiul rece care a blocat Rusia din sfera sa naturală de influență.

Pentru ambii bărbați, ideea de a pune în comun suveranitatea între națiunile democratice pentru un avantaj economic reciproc este de neînțeles. A negocia în egală măsură cu UE – o entitate subțire de hârtie fără nicio divizie de tancuri proprie – este absurd și detestabil. Răspunsul celor doi la puterea moale este să o confrunte cu chestiile dure, să fie complice în dezmembrarea ei și să împartă prada.

Acesta este subtextul negocierilor pentru a pune capăt războiului pe care l-a început Putin și pe care Trump vrea să-l încheie fără a ține seama de justiție. Ei repetă o agendă comună prin proxy-ul de împărțire a Ucrainei, explorând sfera unui parteneriat care are o bază mai profundă decât vor să admită foștii aliați ai Americii. S-ar putea să nu se concretizeze. Trump este ușor distras, dar și ușor de cumpărat, iar Rusia a pus pe masă un joint venture prădător: Europa este prada.

