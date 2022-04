Primarul din orașul-port Mariupol, Vadim Boichenko, a anunțat vineri, 1 aprilie, că bombardamentele Rusiei au provocat daune infrastructurii de cel puţin 10 miliarde de dolari, potrivit unei estimări preliminare.

”Fiecare infracţiune, fiecare crimă şi act de distrugere comise de agresor trebuie înregistrate şi transmise Curţii Internaţionale (de Justiţie)”, a spus edilul.

Un comitet special de consilieri va fi responsabil pentru înregistrarea unor astfel de acte.

