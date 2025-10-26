Panică la Kremlin: Putin, tot mai izolat, se teme de o posibilă lovitură de stat. FSB acuză opoziția rusă de complot pentru răsturnarea puterii

De la preluarea puterii, Vladimir Putin a transformat Rusia într-un stat autoritar, controlând cu strictețe toate pârghiile politice și economice. Însă, la aproape un sfert de secol de la instalarea sa la Kremlin, semnele de teamă și vulnerabilitate par tot mai evidente. Potrivit unei analize publicate de The Telegraph, liderul rus „a rămas fără cărți de jucat”, în timp ce presiunea internațională crește, iar administrația Donald Trump „strânge șurubul” prin sancțiuni economice dure.

Într-o analiză care arată nervozitatea regimului, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a acuzat recent pe Mihail Hodorkovski, fost oligarh rus exilat la Londra, și alți 22 de membri ai Comitetului rus anti-război, că ar pregăti o lovitură de stat.

Potrivit acuzațiilor, grupul ar urmări „preluarea violentă a puterii și răsturnarea ordinii constituționale” în Rusia. Comitetul a fost fondat în 2022, după declanșarea invaziei din Ucraina, pentru a denunța războiul și a sprijini mișcările civice anti-Putin.

Experții citați de publicația britanică consideră însă că acuzațiile sunt nefondate, fiind menite să transmită un mesaj de forță și intimidare. „Este o dovadă a paranoiei tot mai mari a Kremlinului. Putin inventează dușmani pentru a-și justifica controlul total asupra societății”, a declarat John Herbst, fost ambasador al SUA în Ucraina.

Acuzațiile FSB vin la un timp după revolta eșuată a Grupului Wagner, condus de Evgheni Prigojin, care a mărșăluit spre Moscova în iunie 2023. Deși tentativa s-a încheiat rapid, episodul a expus fisurile din aparatul de securitate al regimului. Câteva luni mai târziu, Prigojin a murit într-un misterios accident de avion, interpretat de mulți ca o epurare internă.

Potrivit The Telegraph, actualele acțiuni ale FSB reflectă teama Kremlinului de instabilitate și pierderea controlului. În absența unui succesor clar, o eventuală dispariție a lui Putin ar putea declanșa o criză de putere fără precedent în Rusia post-sovietică.

Opoziția rusă, țintă a campaniei de discreditare

Deși Mihail Hodorkovski a exclus orice intenție de a organiza acțiuni militare, Kremlinul încearcă să-l prezinte ca pe un „dușman al statului”. După zece ani petrecuți într-o închisoare din Siberia, fostul magnat s-a stabilit în Europa, devenind una dintre vocile pro-democrație cele mai influente din diaspora rusă.

„Regimul vrea să descurajeze orice potențială mișcare de opoziție din interior și să blocheze legitimitatea internațională a celor care cer o tranziție pașnică”, scrie publicația britanică.

Tensiunile interne sunt amplificate și de noile sancțiuni anunțate de Departamentul Trezoreriei SUA împotriva companiilor petroliere Rosneft și Lukoil, măsură menită să lovească una dintre principalele surse de finanțare ale Kremlinului.

Washingtonul a cerut din nou Moscovei să accepte „un armistițiu imediat” în Ucraina, avertizând că izolarea Rusiei pe scena internațională va continua să se adâncească.

Un regim tot mai izolat

Analiștii occidentali consideră că reacțiile recente ale FSB arată un nivel ridicat de insecuritate la vârful puterii, sugerând că regimul Putin intră într-o fază de autoapărare și radicalizare.

„Putin se teme mai mult ca oricând de propriii săi oameni. Într-un stat totalitar, asta este adesea semnul începutului sfârșitului”, notează The Telegraph.

