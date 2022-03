Panică în magazinele alimentare din Rusia. Momentul în care clienții se năpustesc asupra zahărului de cum este scos din depozit VIDEO

Rușii iau cu asalt magazinele alimentare, cumpărând cantități considerabile de alimente, cu toate că ar exista suficiente stocuri.

Un videoclip postat de agenția Nexta pe Twitter arată cum un angajat dintr-un market scoate din depozit un căruț de cumpărături plin cu zahăr, pentru a-l duce la raft. Totuși, nu apucă să facă asta deoarece, de cum se deschid ușile, clienții se năpustesc asupra lui.

Potrivit agenției, în ciuda comportamentului oamenilor, nu există probleme în privința aprovizionării cu zahăr.

The sugar war continues

Goods do not even have time to leave the warehouse as they are furiously taken away. The most interesting thing is that now in #Russia there is no shortage of sugar, people just created it for themselves. pic.twitter.com/lgIYXvaDCm