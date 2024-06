Panica lui Putin crește: Imaginile din satelit arată frica Rusiei de un atac decisiv al Ucrainei VIDEO

Războiul de peste 840 de zile al lui Putin din Ucraina se află într-o continuă dinamică, iar evoluția sa rămâne una imprevizibilă. Însă acum Marea Britanie dezvăluie cum panica liderului de la Kremlin crește, iar imaginile din satelit arată frica Rusiei de un atac decisiv al Ucrainei într-un punct strategic.

Moscova a montat mai multe barje și diguri de protecție în apropierea podului Kerci, ca o stavilă în calea dronelor navale ale Kievului.

Însă experții susțin că aceste măsuri nu vor fi suficiente în cazul unui atac al Ucrainei asupra podului de la Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată, potrivit Business Insider.

Ucraina a promis că va distruge podul strategic Kerci, iar Rusia încearcă cu disperare să protejeze zona cu barje și docuri plutitoare. Dar Kievul a demonstrat că poate inova și se poate adapta la măsurile defensive din Marea Neagră.

Podul Kerci – realizare apreciată a președintelui rus Vladimir Putin și un simbol al dorinței Kremlinului de a-și menține controlul asupra Crimeei pentru totdeauna – a căzut deja victimă mai multor atacuri ucrainene de mare amploare, inclusiv a unei lovituri cu drone navale.

Eforturile anterioare de a proteja podul au fost ineficiente și, pe măsură ce Ucraina continuă să inoveze cu programele sale de drone navale extrem de eficiente, noile bariere defensive ale Rusiei ar putea să nu fie suficiente pentru a preveni alte atacuri.

Ministerul britanic al apărării a declarat recent că Rusia a început să plaseze barje ca bariere pe partea de sud a podului lung de 12 mile, care leagă Rusia de Crimeea și facilitează activitatea militară și economică, la începutul lunii mai. Imaginile din satelit capturate pe 23 mai și publicate de guvernul Regatului Unit au scos la iveală mai multe barje.

Ministerul Apărării a declarat într-o actualizare a informațiilor din 8 iunie că „aceste șlepuri au fost plasate de forțele ruse în încercarea de a apăra podul și canalul de transport maritim, reducând unghiurile de apropiere pentru vehiculele de suprafață fără pilot ucrainene”. Acesta a adăugat că „barierele instalate anterior au fost deteriorate de furtuni, reducându-le eficacitatea”.

Până la 8 iunie, la mai bine de două săptămâni după ce au fost realizate imaginile, măsurile de protecție s-au umflat pentru a include mai multe șlepuri suplimentare și apărări plutitoare care rulează paralel cu podul, conform imaginilor prin satelit capturate de Maxar Technologies și apoi obținute de Business Insider.

Pentru a permite navelor să treacă prin apărare și pe sub pod, barjele lasă loc unei deschideri, iar brațele plutitoare se curbează spre interior, spre structura de sub arcul său. Rămâne de văzut dacă aceste noi apărări sunt capabile să prevină eficient dronele navale ale Ucrainei.

Dar ucrainenii tind să se adapteze și să găsească modalități de a ataca activele Rusiei pe mare, chiar dacă Moscova elaborează măsuri pentru a le proteja, a declarat Brady Africk, analist de informații cu sursă deschisă și asociat la think tank-ul American Enterprise Institute. „Aceste bariere complică ecuația, dar este încă una rezolvabilă”, a spus Africk, care a cronicizat dezvoltarea apărării în ultimele săptămâni.

Ucraina a promis în repetate rânduri că va distruge podul, deoarece este folosit ca rută de aprovizionare și logistică pentru armata rusă în Crimeea și, de asemenea, pentru că reprezintă anexarea ilegală a Moscovei și ocuparea continuă a peninsulei. Ambițiile Kievului au fost subliniate de multiple atacuri asupra site-ului în ultimii doi ani.

Podul lung reprezintă mai puțin de un sfert din toate mărfurile în tranzit, a declarat Dmytro Pletenchuk pentru presa locală săptămâna aceasta. Pentru a-și susține prezența militară în Crimeea, Rusia a folosit traversări cu feribotul. Ucraina, în special, a arătat că poate viza și aceste operațiuni, evidențiind capacitatea Kievului de a se adapta.

„Ucraina este foarte confortabilă să inoveze apărarea Rusiei și să găsească noi modalități de a lovi ținte în teritoriul ocupat”, a spus Africk. Dronele navale au fost deja folosite pentru a face ravagii în flota Moscovei de la Marea Neagră, distrugând un număr de nave de război, cel puțin două duzini după numărul Pentagonului.

Russia continues adding barriers around the Crimean bridge to defend against Ukraine’s naval drones in the Kerch Strait. pic.twitter.com/2n6xhARhVf