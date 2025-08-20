Panică la Tulcea. Rușii au bombardat mai intens ca niciodată lângă graniță. Mai multe avioane ale armatei au fost ridicate de la sol

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 08:46
491 citiri
Panică la Tulcea. Rușii au bombardat mai intens ca niciodată lângă graniță. Mai multe avioane ale armatei au fost ridicate de la sol
România a ridicat mai multe avioane de la sol FOTO Facebook/MApN

Locuitorii din Tulcea au fost treziți în noaptea de marți spre miercuri, 20 august, de alarmele aeriene, după ce armata rusă a lansat atacuri puternice în apropierea graniței României. Mai multe drone și rachete au căzut în porturile ucrainene de lângă țara noastră, fiind considerate cele mai intense atacuri de până acum.

Autoritățile au emis mesaje RO-ALERT, iar avioanele militare au fost ridicate de la sol. ISU Tulcea a sfătuit populația să rămână în adăposturi sau locuințe, departe de geamuri, și să raporteze orice situație de urgență la 112.

Alarmele aeriene au sunat peste o oră, iar autoritățile au emis și mesaje RO-ALERT. Mai multe avioane ale armatei au fost ridicate de la sol.

”În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea prin care informează cetățenii despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și să adopte măsuri de protecție”, a anunțat, marți seară, ISU Tulcea, arată Antena 3 CNN.

Sursa citată a precizat că durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute.

”Facem apel la calm și readucem aminte cetățenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse și rugăm populația să respecte măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică și să anunțe la numărul 112 orice situație de urgență ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, a transmis ISU.

Populația a fost sfătuită să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. ”În lipsa unui adăpost, rămâneți în casă, departe de geamuri și pereți exteriori”, a fost apelul autorităților.

Ministerul Apărării Naţionale anunță că monitorizează situația

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat că, în noaptea de marţi spre miercuri, două aeronave Typhoon, aflate la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au monitorizat situaţia aeriană în zona frontierei cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea deoarece au fost identificate grupuri de drone care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre. În timpul acestei misiuni nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spaţiul aerian naţional.

”În noaptea de 19 spre 20 august, două aeronave Typhoon aparţinând Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliţie aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naţionale a identificat grupuri de drone lansate de Federaţia Rusă, care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre”, au anunţat reprezentanţii MApN.

Ei au precizat că pe timpul misiunii ”nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional”.

Aeronavele au revenit la bază şi au aterizat în siguranţă la ora 01:10.

