Parlamentul European a acceptat marți, 1 martie, cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat agenția Nexta.

Potrivit sursei citate, ”a început o procedură specială de admitere.”

⚡️⚡️European Parliament today. #Ukraine's application for #EU membership has been accepted. pic.twitter.com/j6rWjeI0tN