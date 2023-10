Putin, nemulțumit că locuitorii din Zaporojie refuză pașapoartele rusești. Oamenii, amenințați că nu vor mai primi asistență medicală

Liderii puși de Vladimir Putin să conducă în regiunile parțial ocupate din Ucraina continuă să facă presiuni asupra locuitorilor pentru a-și face pașapoarte rusești.

Potrivit Nexta, locuitorii din partea ocupată a regiunii Zaporojie care nu au pașapoarte rusești nu vor mai primi asistență medicală în 2024.

Anunțul a fost făcut la un post TV rus de Ievgeni Balitski, ”șeful” regiunii.

El a subliniat că unii locuitori amână să obțină documente rusești și a transmis că, pentru a accelera procesul, ”autoritățile” sunt pregătite să ia ”măsuri mai dure”.

”Deocamdată, până la Anul Nou, nu ne grăbim. După Anul Nou, vom lua măsuri mai dure pentru ca pe teritoriul nostru să locuiască doar cetățeni ai Federației Ruse. [...] Dacă înainte de Anul Nou o persoană încă primește îngrijiri medicale cu un pașaport ucrainean, după aceea nu le va mai primi”, a avertizat el.

Residents of the occupied part of Zaporizhzhia region, who do not have Russian passports, will stop receiving medical care in 2024

This was announced by the Russian-appointed "head" of the region, Balitsky, on the air of Russian TV.

According to him, some residents are… pic.twitter.com/I1l7KVQsyf