”Pauză serioasă” pentru dialogul dintre Rusia și SUA. Kremlinul nu mai negociază până când Ucraina nu îi îndeplinește condițiile

Autor: Aniela Manolea
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 14:53
Vladimir Putin și purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov FOTO X/@christian_fsi

Dialogul dintre Federația Rusă și Statele Unite ale Americii (SUA) a fost pus pe „pauză serioasă”, a transmis joi, 9 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Peskov a subliniat că pauza din „procesul de dialog” vizează „negocierile de la Istanbul” privind încheierea războiului din Ucraina.

Critica adusă SUA de către Kremlin este a doua în doar două zile pe fondul răcirii relațiilor dintre cele două puteri nucleare în ultimele săptămâni. Primul semnal a fost lansat de ministrul rus al Apărării, care a transmis că observă impulsul „epuizat” al întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska, tot pe tema negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Într-adevăr o pauză serioasă a avut loc în procesul de dialog ce privește negocierile de la Istanbul”, a transmis purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, citat de TASS.

„Nimic nu avansează”, a mai spus Peskov referindu-se la absența unui răspuns din partea Kievului la condițiile puse de Rusia la cea de-a treia rundă de negocieri de la Istanbul, din 23 iulie 2025.

După acele negocieri, Rusia a cerut Ucrainei să creeze 3 grupuri de lucru online, care să fie dedicate problemelor politice, militare și umanitare din zonele ocupate.

Moscova a cerut și ca Ucraina să cedeze și cadavrele a peste 3.000 de soldați ucraineni și să continue să permită scurte pauze umanitare pe front.

Poziția clară a lui Putin este că nu va exista o a patra rundă de negocieri dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții.

Șeful echipei ruse de negocieri, Vladimir Medinsky, care este și consilier al lui Putin, a confirmat că o decizie cu privire la o potențială rundă de negocieri viitoare va putea fi luată doar după îndeplinirea acestor condiții.

