Operațiune masivă în Ucraina. Poliția face percheziții pentru a-i găsi pe cei care au ajutat bărbați să fugă de armată

Peste 600 de percheziții organizate de poliția ucraineană au avut loc vineri, 10 ianuarie. Scopul operațiunii masive este legat de blocarea trecerii ilegale a frontierei a unor bărbaţi care fug din țară pentru a nu fi recrutați în armată.

Ucraina este nevoită să-şi refacă armata, pentru a face faţă asalturilor neîncetate ale forţelor ruse, mai numeroase şi mai bine echipate, la aproape trei ani de la începutul invaziei ruse.

Bărbaţii ucraineni cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani au interdicţia de a părăsi Ucraina - fără excepţie -, însă unii dintre ei care vor să fugă de mobilizare trec ilegal frontiera.

”Peste 600 de percheziţii simultane sunt în desfăşurare” în întreaga ţară, la ”organizatori şi participanţi ai unor grupări” care au ajutat ”sute de bărbaţi” să ”treacă frontiera ocolind punctele de trecere oficiale”, anunţă într-un comunicat poliţia.

”Aceasta este doar prima etapă a unei operaţiuni speciale vizând închiderea” acestor filiere, anunţă poliţia.

Zeci de mii de ucraineni, potrivit unor estimări neoficiale, au plecat ilegal din Ucraina cu ajutorul unor trecători, documente false sau prin mituirea grănicerilor.

Zeci dintre ei au murit încercând să traverseze râuri de frontieră înot.

