Performanță unică: un pilot ucrainean de F-16 doboară șase rachete rusești într-o singură misiune

Pentru prima dată în istoria avionului F-16 Fighting Falcon, un pilot ucrainean a reușit să distrugă nu mai puțin de șase rachete de croazieră rusești într-o singură misiune de luptă, inclusiv două cu ajutorul tunului avionului. Performanța remarcabilă a avut loc în decembrie 2024, iar informația a fost confirmată pe 7 ianuarie de către Forțele Aeriene ale Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Operațiunea a avut loc în contextul unui atac aerian masiv al Rusiei, desfășurat pe 13 decembrie 2024, când forțele rusești au lansat aproape 200 de drone și 94 de rachete, în încercarea de a lovi infrastructura critică ucraineană. Potrivit unei postări a Comandamentului Forțelor Aeriene pe rețelele sociale, aceasta reprezintă o premieră istorică pentru F-16, un avion de vânătoare folosit de forțele aeriene din întreaga lume.

De la începutul conflictului, Ucraina a primit avioane F-16 din Olanda și Danemarca, pe care le-a folosit pentru a respinge atacurile rusești și a apăra orașele și infrastructura strategică. Piloții ucraineni, instruiți în utilizarea acestor avioane de fabricație americană, au demonstrat o pregătire remarcabilă în fața atacurilor aeriene masive din partea Rusiei.

„Se pare că nici măcar americanilor nu le-a venit să creadă ce ai reușit să faci”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene, Iurii Ihnat, într-un interviu cu pilotul, a cărui identitate rămâne necunoscută.

Acesta a povestit cum a reușit să doboare rachetele rusești, apropiindu-se de un grup de proiectile și, în ciuda contramăsurilor electronice ale acestora, reușind să le identifice și să le vizeze cu precizie. F-16 a interceptat o pereche de rachete cu rază medie de acțiune, urmate de alte două cu rază scurtă de acțiune.

„Fără rachete și cu combustibil puțin, am fost nevoit să părăsesc zona, dar am zărit o altă rachetă care se îndrepta spre Kiev. M-am îndreptat spre ea și, deși eram aproape fără muniție, am deschis focul cu tunul. Racheta zbura cu o viteză de peste 650 km/h, iar manevra a fost extrem de riscantă. După câteva rafale, am auzit o explozie. După aceea, încă una. Am crezut că a fost o detonare secundară, dar, de fapt, am distrus două rachete”, a explicat pilotul.

Această acțiune neobișnuită vine după ce piloții ucraineni au fost instruiți în Statele Unite cum să doboare rachete folosind tunurile F-16, dar nu avuseseră ocazia să aplice aceste cunoștințe în luptă reală până acum, scrie Kyiv Independent.com.

F-16 Fighting Falcon, introdus în serviciu la sfârșitul anilor '70, a fost folosit de numeroase țări, inclusiv de SUA și aliații săi europeni, și a jucat un rol important în conflictele internaționale din ultimele decenii. Peste 4.600 de unități ale acestui avion au fost construite până în prezent.

