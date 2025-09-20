Pericolul care îl paște pe Putin: Efectul neștiut al unei Ucraine libere, ce ar lovi dezastruos Rusia

După cum a spus Vladimir Putin, Rusia a invadat Ucraina pentru a preveni încercuirea de către NATO, pentru a proteja minoritățile vorbitoare de rusă din estul Ucrainei și pentru a detrona un regim ucrainean „nazificat” și ilegitim. Însă, în cazul unei Ucraine libere, există un pericol care îl paște pe Putin. Efectul neștiut de prosperitate de la Kiev ar putea constitui adevărata amenințare la adresa supraviețuirii actualului regim de la Kremlin.

Pentru Putin, implicațiile succesului economic potențial al Ucrainei sunt grave. Publicul rus este atât de condiționat să considere Ucraina ca fiind similară din punct de vedere etnic și lingvistic cu Rusia, încât prosperitatea sa ar ridica întrebări dificile în interiorul țării, potrivit The Guardian.

De ce Putin nu își permite să lase Ucraina să prospere? O Ucraină liberă și prosperă ar face incontestabil faptul că regimul lui Putin a fost un dezastru economic pentru Rusia. După cum a spus Vladimir Putin, ”cauzele profunde reale” din Ucraina trebuie abordate înainte de a putea exista pace sau chiar un armistițiu.

Justificările lui Putin pentru începerea războiului au fost repetate atât de constant încât, în absența unei rațiuni alternative, această narațiune s-a strecurat chiar și în limbajul unor lideri occidentali. Există, însă, o explicație mult mai credibilă, bazată pe date economice concrete, pentru obsesia Rusiei de a domina Ucraina. Cea mai serioasă amenințare la adresa regimului lui Putin este vasta disparitate de prosperitate dintre Rusia și națiunile de la periferia sa care au scăpat de sub conducerea Moscovei.

Din 1990, foștii sateliți ai Rusiei care au aderat la Uniunea Europeană au generat o creștere medie de aproape 10 ori a PIB-ului național. Prin contrast, PIB-ul național al Rusiei și al țărilor din afara UE de la granița sa de vest a crescut de doar patru ori în aceeași perioadă.

Drept urmare, într-o singură generație, greutatea economică combinată a țărilor care au scăpat de orbita Rusiei o depășește acum pe cea a Rusiei, o inversare uimitoare a sorții. În 1990, PIB-ul Federației Ruse era de două ori mai mare decât PIB-ul combinat al noilor țări ale UE (500 de miliarde de dolari față de aproximativ 250 de miliarde de dolari). Astăzi, PIB-ul combinat al noilor țări ale UE este de 2,4 trilioane de dolari, comparativ cu 2,2 trilioane de dolari pentru Rusia, un decalaj de prosperitate care se adâncește cu fiecare an.

Este departe de previziunile lui Putin din 2001, conform cărora Rusia se va bucura de o creștere economică atât de robustă încât, până în 2020, va fi a cincea cea mai mare economie din lume. Astăzi este a 11-a.

Privind harta regiunii, începând de unde Rusia se întâlnește cu Finlanda și coborând prin țările baltice, Polonia, Bulgaria și România, ajungem la singurul segment incomplet al frontierei UE cu Rusia: cele patru foste republici sovietice Belarus, Georgia, Moldova și, bineînțeles, Ucraina. Ucraina are mai mulți locuitori, o suprafață terestră și un PIB mai mare decât celelalte trei la un loc.

Succesul economic al Ucrainei e grav pentru Putin

De aici și obsesia lui Putin: Ucraina este, în fapt, statul punctului de cotitură. Odată ce se va alătura UE și va genera o creștere economică comparabilă cu ceilalți foști sateliți sovietici deja aflați în blocul economic, atracția gravitațională a prosperității Ucrainei va fi irezistibilă pentru cei trei vecini mai mici.

Dacă țările sunt atât de asemănătoare, singura explicație plauzibilă pentru o divergență radicală în succesul lor economic ar fi fundamentele politice și economice ale Rusiei însăși. Rușii ar putea începe atunci să se îndoiască de viabilitatea dependenței disproporționate a țării lor de extragerea combustibililor fosili, o mare parte din aceștia fiind captați și apoi disipați de elitele corupte din Moscova și Sankt Petersburg.

O decuplare completă și permanentă a Ucrainei de sfera Rusiei ar lăsa într-adevăr Rusia încercuită - nu de NATO, ci de o regiune vastă de prosperitate democratică și economică. Acest arc vast, care se întinde pe întreaga graniță de 3.600 de mile cu Europa, ar deveni o oglindă gigantică care reflectă poporului rus eșecul sistemului propriei țări. Deoarece Putin nu poate admite niciodată această altă motivație, el trebuie să recurgă în schimb la o litanie de provocări și nemulțumiri, care se întind prin sute de ani de istorie contestată. Realitatea de bază rămâne însă economică, iar acest lucru duce la mai multe concluzii.

În primul rând, prosperitatea vizibilă a foștilor subordonați ai Rusiei este adevărata amenințare la adresa supraviețuirii actualului regim rus. Acest lucru plasează fiecare țară de-a lungul arcului, în special țările baltice cu minoritățile lor vorbitoare de limbă rusă, direct în vizorul Rusiei în viitor.

În al doilea rând, așa cum nu se poate aștepta ca Ucraina să negocieze renunțarea la propria existență, subjugarea completă a Ucrainei este, pentru Putin, o problemă existențială, nenegociabilă - doar că nu din motivele pe care le invocă de obicei.

În al treilea rând, SUA ar trebui să înțeleagă că este, prin urmare, inutil să negocieze presupuse condiții de pace cu Rusia, deoarece regimul actual nu va înceta niciodată în mod voluntar încercările sale de a cuceri sau suprima Ucraina. Lupta Ucrainei nu este altceva decât o apărare comună a prosperității democratice a Europei.

