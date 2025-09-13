Peste 130.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați în urma unei anchete media. Kievul avansează o cifră de peste 8 ori mai mare

Soldați ruși FOTO X/DailyRuSoldiers

Cel puțin 130.150 de militari ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei, a anunțat agenția media independentă rusă Mediazona, care a făcut numărătoarea în colaborare cu serviciul rus al BBC. Mediazona a transmis, însă, că acesta este doar numărul soldaților confirmați morți, cel real fiind probabil mult mai mare. În plus, aici nu sunt incluse pierderile militare din regiunile Donețk și Luhansk.

Cel mai recent raport acoperă perioada 24 februarie 2022 - 11 septembrie 2025. De la ultima actualizare, au fost confirmați 4.469 de soldați ruși uciși, scrie kyivindependent.com.

Ancheta notează că numărul real al victimelor este probabil semnificativ mai mare, deoarece informațiile verificate provin din surse publice, cum ar fi necrologuri, postări ale rudelor pe rețelele de socializare, rapoarte din mass-media regionale, declarații ale autorităților locale și alte surse.

Numărul victimelor realizat de Mediazona nu include pierderile militare din regiunile Donețk și Luhansk ocupate de Rusia.

Cel mai recent număr de morți raportat include 36.568 de voluntari, 18.261 de prizonieri recrutați, 14.797 de soldați mobilizați și 2.777 de mercenari. Publicațiile au confirmat, de asemenea, moartea a 5.567 de ofițeri ruși.

The Kyiv Independent nu a putut verifica independent cifrele.

Moscova și Kievul oferă rareori rapoarte oficiale despre pierderile lor militare. Ucraina estimează că numărul total de victime ale Rusiei în timpul războiului la scară largă a depășit 1 milion.

Pe 12 septembrie, Statul Major General al Ucrainei a estimat că Rusia a pierdut 1.092.780 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă. Cifrele sunt în mare măsură în conformitate cu estimările făcute de agențiile de informații occidentale.

Comandantul-șef Oleksandr Syrskyi a susținut pe 9 septembrie că Rusia a pierdut aproape 300.000 de soldați numai în 2025.

