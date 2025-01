Ucrainenii care fug de mobilizare și cei care îi sprijină ilegal, căutați de poliție. Peste 200 de percheziții în 19 regiuni FOTO/VIDEO

Poliţia ucraineană anunţă vineri, 17 ianuarie, că desfăşoară peste 200 de percheziţii în dosare cu privire la trecerea ilegală a frontierei de către bărbaţi aflaţi la vârsta luptei în armată, relatează AFP.

Perchezițiile se desfășoară în 19 regiuni din Ucraina.

”Poliţia (...) a început să desfăşoare percheziţii în 19 regiuni ale Ucrainei la persoane implicate în tranzacţii ilegale”, anunţă ea într-un comunicat.

