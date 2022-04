Conducătorul regiunii Harkov susține că 503 civili au fost uciși de trupele ruse de la începutul invaziei. 24 dintre ei sunt copii

Conducătorul regiunii Harkov din estul Ucrainei afirmă că cel puţin 503 civili au murit în zonă de la începutul invaziei ruse, în 24 februarie, relatează BBC.

Într-o postare pe Telegram, Oleg Sinegubov a spus că printre cei morţi se numără şi 24 de copii.

"Este o populaţie civilă nevinovată, nu îi vom ierta pentru nicio viaţă", a scris el.

BBC precizează că nu a putut verifica în mod independent bilanţul morţilor.

Harkov, aflată la 40 de kilometri de graniţa cu Rusia, avea o populaţie de 1,5 milioane de locuitori înainte ca războiul să înceapă.

Spre deosebire de alte părţi ale Ucrainei, care au cunoscut întreruperi ale luptelor în timp ce Rusia s-a întors spre est, Harkovul nu a avut nicio pauză.

Statul Major ale Forțelor Armate ale Ucrainei anunță pe rețelele sociale că opt atacuri ale trupelor ruse au fost respinse în regiunile Donețk și Lugansk în ultimele 24 de ore.

