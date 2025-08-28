Guvernul ungar a decis să interzică accesul în țară și în spațiul Schengen pentru comandantul unității militare ucrainene care a atacat recent conducta petrolieră Drujba, a anunțat joi, printr-un comunicat, ministrul de externe Péter Szijjártó.

Ca răspuns la cel mai recent atac ucrainean asupra conductei petroliere Drujba, guvernul maghiar a decis să interzică comandantului unității militare responsabile intrarea în Ungaria și în întregul spațiu Schengen. Acesta a fost un atac asupra suveranității Ungariei, punând în pericol securitatea noastră energetică și forțând aproape utilizarea rezervelor noastre strategice”, scrie ministrul pe X.

In response to the latest Ukrainian strike against the Druzhba oil pipeline, the Hungarian government has decided to ban the commander of the military unit responsible from entering Hungary and the entire Schengen Area. This was an attack on Hungary’s sovereignty, endangering… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025

Acesta susține că Ucraina știe că Drujba este vitală pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei și Slovaciei și că astfel de atacuri dăunează mult mai mult Ungariei decât Rusiei.

„Oricine atacă securitatea și suveranitatea noastră energetică trebuie să se aștepte la consecințe”, mai spune Szijjártó.

Ads

Anterior, ministrul a lansat un atac la adresa politicienilor, presei și C.E., pe care îi acuză că ascund adevăratele consecințe ale loviturilor ucrainene.

„Cel mai recent atac cu rachete și drone al Ucrainei asupra conductei Drujba a provocat pagube atât de grave încât reparațiile durează zile întregi. Ministrul adjunct al Energiei din Rusia, Pavel Sorokin, m-a informat că, după lucrări intense, s-a găsit o soluție temporară, astfel încât livrările de petrol către Ungaria pot fi reluate mâine în mod de testare, la volume mai mici. Deocamdată, rezervele comerciale ale Ungariei sunt suficiente, deci nu este nevoie să ne folosim rezervele strategice”, a scris ministrul pe X.

Acesta a solicitat Kievului să înceteze să atace conducta și „să pună în pericol securitatea noastră energetică”.

„Cu toate acestea, este revoltător faptul că unii politicieni și reprezentanți ai mass-media maghiari îi apără pe ucrainenii care au atacat conducta, iar @Comisia_UE

Ads

continuă să susțină că „nu există niciun risc de aprovizionare””, a mai scris Szijjártó.

Orban acuză o lovitură intenționată

Viktor Orbán, unul dintre liderii europeni care se opune ajutorului militar acordat Ucrainei, susține că Volodimir Zelenski a lansat atacul asupra conductei Drujba pentru că Ungaria nu susține aderarea la UE a Ucrainei.

În opinia premierului maghiar, acțiunile lui Zelenski vor avea „consecințe pe termen lung”, în relația dintre cele două state, potrivit presei ucrainene. Totodată, Orbán a transmis că nu regretă decizia „anti-Ucraina” în problema integrării europene, iar cel mai bun argument este reprezentat de gestul extrem comandat de Kiev.

Potrivit unui articol recent publicat de European Pravda, forțele ucrainene de sisteme fără pilot au lovit de două ori stația de pompare Drujba, în ultimele zile.

Articolul menționa că, până în prezent, Kievul s-a abținut să atace Drujba, în principal pentru a evita deteriorarea relațiilor cu Ungaria. Deși Ucraina nu a recunoscut oficial existența unei legături între atacuri și procesul de aderare, numărul coincidențelor nu lăsa loc de îndoială.

Ads