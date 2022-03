Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko s-a implicat activ în apărarea țării încă de la începutul invaziei Rusiei. Acesta este sigur pe victoria Ucrainei, însă a subliniat că este necesar ajutor armat din partea Occidentului.

Alături de un balation cu veterani din Donbas, fostul președinte, care este și om de afaceri, spune că este gata să-și dea viața pentru restaurarea păcii în Ucraina.

”Nu vă temeţi de Putin, vom câştiga”, a transmis fostul președinte.

“How long do you think you can hold out?”

“Forever.”

Former Ukrainian President @poroshenko takes up a Kalashnikov rifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the streets of Kyiv. pic.twitter.com/jxGl6BKgZR