Prăbușire record a acțiunilor rusești. Ce a zdruncinat piețele financiare?

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 19:12
473 citiri
Bursa din Moscova s-a prăbușit FOTO: X@drewg1971

Piața bursieră din Rusia a înregistrat luni cea mai accentuată scădere din ultimii trei ani, după ce președintele american Donald Trump a anulat o întâlnire planificată cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, destinată discuțiilor privind războiul din Ucraina.

Potrivit publicației The Moscow Times, indicele Bursei de la Moscova a scăzut cu 4,1% la finalul sesiunii din 21 octombrie, pierzând aproximativ 256 de miliarde de ruble – echivalentul a circa 2,4 miliarde de dolari – din capitalizarea totală. Valoarea indicelui s-a stabilizat la 2632,4 puncte, marcând cea mai slabă performanță din septembrie 2022.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate de:

-Polius Gold: -6,1%

-Aeroflot: -5,4%

-Gazprom: -5%

-Novatek, Sovcomflot, Norilsk Nickel și Rostelecom: peste -4%

-Sberbank: -3,5%

-VTB Bank: -3,8%

-Rosneft: -3%

Analiștii pun scăderea pe seama creșterii tensiunilor geopolitice și a temerilor legate de noi sancțiuni, după ce Casa Albă a anunțat că nu există planuri imediate pentru o întâlnire Trump–Putin.

Summitul, care urma să aibă loc la Budapesta în următoarele două săptămâni, a fost suspendat după ce Vladimir Putin ar fi refuzat să renunțe la cerințele sale maxime privind încetarea războiului – inclusiv retragerea forțelor ucrainene din regiunea Donețk și transferul către Rusia a circa 20% din teritoriul Ucrainei.

Potrivit CNN, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a discutat telefonic cu secretarul de stat american, Marco Rubio, care ar fi concluzionat că o întâlnire la acest moment este „neadecvată” și ar fi recomandat amânarea sa.

Ulterior, Ministerul rus de Externe a transmis că „nu se poate amâna ceva ce nu a fost convenit”, adăugând că o întâlnire de acest nivel necesită „o pregătire minuțioasă”.

Piața rusă a fost afectată suplimentar de o serie de factori externi:

- intenția Slovaciei și Ungariei de a susține al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene,

- declarațiile Poloniei privind posibila reținere a unui avion prezidențial rusesc,

- așteptările privind o majorare a dobânzii de politică monetară de către Banca Centrală a Rusiei.

Analiștii avertizează că, dacă presiunea asupra pieței va continua, indicele Bursei de la Moscova ar putea coborî până la 2600 de puncte.

Între timp, reprezentantul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a negat informațiile privind anularea summitului, afirmând că „pregătirile continuă”. Totuși, Donald Trump a declarat că nu a luat încă o decizie finală, menționând că „nu dorește să piardă timpul dacă discuțiile nu promit rezultate reale”.

Putin are o influență hipnotică asupra lui Trump. Iar Ucraina plătește prețul
Putin are o influență hipnotică asupra lui Trump. Iar Ucraina plătește prețul
Rusia speră să obțină prin negocieri cu Statele Unite ceea ce nu a reușit pe câmpul de luptă. Iar pentru Vladimir Putin, miza pare să fie legată tot mai mult de un singur om: Donald Trump....
26 de națiuni europene pregătesc în secret un plan de securitate pentru Ucraina
26 de națiuni europene pregătesc în secret un plan de securitate pentru Ucraina
Peste 200 de experți militari din aproape 40 de țări lucrează la un plan de desfășurare a trupelor europene în Ucraina, în cazul în care președintele american Donald Trump ar reuși să...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #pierderi bursiere, #companii rusesti , #Razboi Ucraina
Ep. 146 - Rusia atac asupra României

