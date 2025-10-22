Prăbușire record a acțiunilor rusești. Ce a zdruncinat piețele financiare?

Piața bursieră din Rusia a înregistrat luni cea mai accentuată scădere din ultimii trei ani, după ce președintele american Donald Trump a anulat o întâlnire planificată cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, destinată discuțiilor privind războiul din Ucraina.

Potrivit publicației The Moscow Times, indicele Bursei de la Moscova a scăzut cu 4,1% la finalul sesiunii din 21 octombrie, pierzând aproximativ 256 de miliarde de ruble – echivalentul a circa 2,4 miliarde de dolari – din capitalizarea totală. Valoarea indicelui s-a stabilizat la 2632,4 puncte, marcând cea mai slabă performanță din septembrie 2022.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate de:

-Polius Gold: -6,1%

-Aeroflot: -5,4%

-Gazprom: -5%

-Novatek, Sovcomflot, Norilsk Nickel și Rostelecom: peste -4%

-Sberbank: -3,5%

-VTB Bank: -3,8%

-Rosneft: -3%

Analiștii pun scăderea pe seama creșterii tensiunilor geopolitice și a temerilor legate de noi sancțiuni, după ce Casa Albă a anunțat că nu există planuri imediate pentru o întâlnire Trump–Putin.

Ads

Summitul, care urma să aibă loc la Budapesta în următoarele două săptămâni, a fost suspendat după ce Vladimir Putin ar fi refuzat să renunțe la cerințele sale maxime privind încetarea războiului – inclusiv retragerea forțelor ucrainene din regiunea Donețk și transferul către Rusia a circa 20% din teritoriul Ucrainei.

Potrivit CNN, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a discutat telefonic cu secretarul de stat american, Marco Rubio, care ar fi concluzionat că o întâlnire la acest moment este „neadecvată” și ar fi recomandat amânarea sa.

Ulterior, Ministerul rus de Externe a transmis că „nu se poate amâna ceva ce nu a fost convenit”, adăugând că o întâlnire de acest nivel necesită „o pregătire minuțioasă”.

Piața rusă a fost afectată suplimentar de o serie de factori externi:

- intenția Slovaciei și Ungariei de a susține al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene,

- declarațiile Poloniei privind posibila reținere a unui avion prezidențial rusesc,

Ads

- așteptările privind o majorare a dobânzii de politică monetară de către Banca Centrală a Rusiei.

Analiștii avertizează că, dacă presiunea asupra pieței va continua, indicele Bursei de la Moscova ar putea coborî până la 2600 de puncte.

Între timp, reprezentantul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a negat informațiile privind anularea summitului, afirmând că „pregătirile continuă”. Totuși, Donald Trump a declarat că nu a luat încă o decizie finală, menționând că „nu dorește să piardă timpul dacă discuțiile nu promit rezultate reale”.

Ads