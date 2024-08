Armata rusă, pierderi grele în regiunea Kursk. Un convoi de 14 camioane militare, distrus de ucraineni

În noaptea de 9 august, pe canalele Telegram, au început să apară videoclipuri cu un convoi militar rus distrus, care ar fi fost lovit de forțele armatei ucrainene. Una dintre înregistrările video, realizată dintr-o mașină aflată în trecere, arată 14 camioane arse, abandonate pe ambele părți ale drumului. Zeci de corpuri ale militarilor ruși sunt văzute în spatele camioanelor. Este imposibil să se estimeze numărul de morți din înregistrarea video, scrie Meduza.io.

Se estimează că fiecare dintre aceste camioane poate transporta până la 35 de militari complet echipați. Videoclipul arată 14 vehicule distruse, sugerând că armata rusă ar fi putut pierde până la 490 de soldați într-o singură noapte în această lovitură.

‼️ BREAKING: Russia may have lost up to half a thousand soldiers in a night strike

A morning video of a destroyed Russian military convoy in the Kursk region has appeared online. The footage shows burnt-out trucks with the bodies of dozens of Russian soldiers scattered among… pic.twitter.com/954cCN3D04