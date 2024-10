Un pilot rus de bombardiere, responsabil pentru moartea a zeci de civili ucraineni, a fost omorât cu ciocanul VIDEO/FOTO

Direcția principală de informații a Ucrainei a anunțat moartea unui cunoscut pilot rus, comandant pe bombardiere Tu-22M3.

Este vorba despre Dmitri Golenkov, fost pilot al Regimentului 52 Aviație. Cadavrul său a fost găsit în satul Suponevo din Rusia, lângă Briansk. El suferise răni grave la cap, provocate de un ciocan, potrivit Novinite.com.

Golenkov a fost pilot al Regimentului 52 Aviație pentru bombardierele grele, ocupând funcția de șef de stat major al escadronului staționat pe aerodromul Shaikovka.

/2. Ukrainian people killed by Dmitry Golenkov in Amstor shopping centre https://t.co/Lz4kDZN3mL pic.twitter.com/YKGMlgavu6

El a fost responsabil pentru atacurile cu rachete asupra unor obiective civile din Ucraina, inclusiv de cel asupra centrului comercial Amstor din Kremenciuk, în regiunea Poltava, din 27 iunie 2022. În timpul atacului, în clădire se aflau aproximativ 1.000 de oameni, 22 fiind uciși și zeci fiind răniți.

Ukraine GUR have killed a Russian Air Force Tu-22M3 bomber pilot, Dmitry Golenkov, in a targeted assassination.

Golenkov was reportedly responsible for the Amstor shopping center and Dnipro Sobornyi District apartment attacks, killing 68 civilians.

Via @savunmaisleri pic.twitter.com/5sDhQLnqPu