Un pilot rus și-a făcut un selfie imediat ce a scăpat cu viață din avionul în flăcări: ”Dacă ar fi avut atâta grijă și de aeronavă... ”VIDEO

Pilotul rus al unui avion Su-27 sau Su-35 s-a ejectat din aparat după ce ar fi fost lovit de o rachetă sau o dronă și apoi și-a scos telefonul pentru a-și face un selfie și pentru a filma un videoclip.

În imaginile filmate, bărbatul spune: „Am fost atacați și nu am avut timp să reacționăm”, scrie BulgarianMilitary.

Analiștii speculează că incidentul ar fi avut loc pe teritoriul Rusiei, dar le lipsesc dovezile concrete. Cu toate acestea, videoclipul surprinde comportamentul calm al pilotului în timp ce își îndeplinește „angajamentul social față de adepți”, în ciuda pierderii unui avion de milioane de dolari, relatează g4media.ro.

Anton Gheraşcenko, consilier al președintelui Zelenski, care a distribuit clipul pe X, crede și el că incidentul ar fi avut loc deasupra teritoriului Rusiei, altfel pilotul ar fi fost mai puțin calm.

Calitatea slabă a înregistrării video face dificilă distingerea detaliilor, deși unii observatori susțin că văd flăcări ieșind din motoarele avionului.

A video appeared online of a Russian pilot who was shot down but managed to eject. He filmed his and his aircraft's fall on his phone.

As the ejection occurred above the clouds and at a considerable altitude, it could either be the pilot of a Su-30/Su-35 fighter or a Su-34… pic.twitter.com/dwYpgLUlmI