Considerând o greșeală atacul Rusiei cu rachete asupra spitalului de copii Ohmatdit din Kiev, un pilot rus a decis să transmită informații despre colegii săi din cadrul Diviziei a 22-a de aviație, bombardiere grele, a Rusiei către Serviciul ucrainean de informații al Armatei (GUR), a declarat joi seara o sursă din cadrul serviciilor pentru Kyiv Post.

Pilotul a declarat chatbotului GUR că el și unii dintre colegii săi - de la unitatea militară 06987, cu baza pe aerodromul Engels din regiunea Saratov din Rusia - au fost șocați de atacul asupra celui mai mare spital de copii din Ucraina. Acolo sunt tratați inclusiv mulți bolnavi de cancer și micuți care au fost răniți în urma unor atacuri rusești.

Aviatorul nu a putut înțelege de ce au fost forțați să atace infrastructura civilă ucraineană și a decis să împărtășească cu Ucraina documente referitoare la activitățile unității sale militare, precum și fotografii private ale comandanților Diviziei 22 de aviație a armatei ruse. Informațiile divulgate a ajutat Ucraina să identifice mai mult de 30 de comandanți ai acestei divizii ruse de bombardiere grele.

