„Am fi avut o altă viață”. Cum a transformat războiul tinerii specialiști în piloți de drone

De la recunoaștere și salvare, la interceptare și atac, dronele schimbă radical modul de operare al ambelor tabere de pe frontul din Ucraina.

„Este mult mai obositor”, mărturisește jurnaliștilor de la The Guardian, Afer, comandant adjunct al binecunoscutului batalion ucrainean „Lupii Da Vinci”, aflat în apropiere de orașul Pokrovsk, în estul Ucrainei. Potrivit acestuia, valurile de atacuri rusești, cândva conduse de blindate și grupuri compacte, au fost înlocuite cu incursiuni discrete, realizate de soldați care încearcă să pătrundă individual, pe jos, evitând supravegherea dronelor ucrainene de pe linia frontului.

Sub acoperirea minimă oferită de terenul devastat, cei care reușesc să supraviețuiască se regrupează – adesea în grupuri de aproximativ 10 – și atacă pozițiile ucrainene. Este o tactică costisitoare: „În ultimele 24 de ore am eliminat 11 inamici”, spune Afer. Însă atacurile, odinioară sporadice, au devenit acum continue.

Pentru comandantul Da Vinci, explicația este clară: soldații ruși par mai degrabă înspăimântați de propriii comandanți decât de moarte, executând ordine aproape sinucigașe.

O tehnologie care transformă logistica și strategia

La un capăt al unui buncăr subteran de 130 de metri, imaginile furnizate de dronele de recunoaștere arată o lizieră carbonizată. Buncărul – construit în aproximativ o lună – găzduiește camere pentru odihnă, o cantină decorată cu desene de copii și un centru de comandă. „Este periculos să ai chiar și o pauză scurtă în supraveghere”, subliniază Afer.

Războiul din Ucraina a intrat în al patrulea an, iar conflictul continuă să se transforme. FPV-urile (drone cu vedere din perspectivă proprie), echipate cu camere video și pilotate de la distanță, au extins ceea ce militarii numesc „zona de ucidere” la 12–14 kilometri în spatele frontului – distanța la care o dronă de 500 de dolari poate lovi ținte la viteze de până la 100 km/h.

Acest avans tehnologic i-a forțat pe ucraineni să își adapteze complet logistica. „Aprovizionarea cu alimente, muniție și echipamente medicale se face fie pe jos, fie cu ajutorul dronelor terestre”, explică Afer.

Drone de teren – din teorie în practică

Într-o casă țărănească transformată în bază militară, mai multe drone terestre sunt parcate. Inițial o idee teoretică, acestea sunt acum parte esențială a operațiunilor. Unele sunt dotate cu mitraliere telecomandate, altele, precum „Termit” – o platformă pe șenile de 12.000 de dolari – pot transporta 300 kg pe o distanță de 20 km.

Dronele terestre salvează și vieți. „Noaptea trecută am evacuat un soldat rănit – avea ambele picioare fracturate și o plagă toracică”, spune Afer. Evacuarea a durat aproape 20 de ore și a implicat transportul pe distanțe lungi până la un vehicul fără pilot, care l-a dus apoi într-un sat sigur. Bărbatul a supraviețuit.

Infiltrările rusești expun vulnerabilități

Chiar dacă „Lupii Da Vinci” raportează o poziție stabilă, tentativele rusești de infiltrare dezvăluie rapid punctele slabe ale apărării. Luna trecută, trupele ruse au pătruns până la 20 km în spatele liniei ucrainene, în nord-estul orașului Pokrovsk, lângă Dobropillia – o breșă serioasă, făcută chiar înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, organizată în Alaska.

Inițial s-a spus că ar fi fost vorba despre câteva zeci de soldați, dar estimările finale indică aproximativ 2.000 de ruși care au pătruns, dintre care 1.100 ar fi fost uciși în contraatacurile brigăzii Cervona Kalina din nou-creatul Corp Azov – un contraatac rar în fața unei ofensive ruse lente, dar constante.

Războiul electronic: „Noi suntem scutul”

Într-o altă locație, un operator numit Șoni, specializat în bruiaj de drone, își descrie activitatea din fața unui panou de control improvizat cu șapte ecrane. Poziția exactă este confidențială. Sarcina sa este de a intercepta fluxurile video ale dronelor FPV inamice și de a le bruia semnalul radio, cu ajutorul unor emițătoare ascunse în sol.

„Reușim să bruiem cam 70% dintre dronele care intră în sectorul nostru”, afirmă Șoni, deși admite că rușii obțin rezultate similare. Într-o zi obișnuită, echipa sa doboară între 30 și 35 de drone inamice. Luna trecută, susține el, au reușit „să închidă cerul” – interceptând comunicațiile rusești în care piloții recunoșteau că nu mai pot zbura. Această superioritate a fost, însă, temporară: artileria rusă a distrus echipamentele de bruiaj, iar ciclul s-a reluat. „Este un război al dronelor acum. Există o sabie și un scut. Noi suntem scutul.”

Viața unui pilot FPV

Sean, un pilot FPV din cadrul Da Vinci, poate opera până la 20 de misiuni în 24 de ore, lucrând în echipe de câte două sau trei persoane, ascunse la câțiva kilometri în spatele liniei. Ținta principală o reprezintă infanteria rusă.

„Într-o astfel de perioadă, ucid cel puțin trei soldați ruși”, recunoaște el. Întrebat dacă distanța face actul mai ușor, colegul său, Dubok, răspunde simplu: „Nu știm altceva.”

O apărare sofisticată în nordul Ucrainei

În regiunea Harkov, Brigada a III-a ucraineană folosește sisteme radar pentru a detecta drone rusești precum Supercam, Orlan sau Zala. La observarea unei ținte, echipa lansează „Arbalet” – un interceptor cu aripi delta, din polistiren negru, care costă 500 de dolari și poate fi manevrat cu o singură mână.

Având o viteză de până la 180 km/h și o autonomie de 40 de minute, Arbalet este pilotat dintr-un buncăr cu ajutorul unei telecomenzi sofisticate. Scopul este apropierea de drona inamică pentru a detona o grenadă în raza acesteia. „E mai ușor să-l pilotezi dacă n-ai zburat niciodată cu un FPV”, spune Buhan, unul dintre operatori.

„Am fi avut o viață complet diferită…”

Este o zi de august neașteptat de ploioasă și înnorată – o pauză rară, întrucât vremea nefavorabilă reduce activitatea dronelor. Buhan povestește că era manager de tranzacții, iar colegul său Daos lucra în investiții. „Aș fi avut o viață complet diferită, dacă nu era războiul”, spune Daos. „Dar toți trebuie să ne adunăm și să luptăm pentru libertate.”

Întrebați de jurnaliștii The Guardian dacă mai au motivația de a continua lupta, în ciuda incertitudinii privind finalul războiului, cei doi se uită tăcuți către reporteri. Dau din cap afirmativ. Nicio vorbă. Doar o hotărâre liniștită.

