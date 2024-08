Căștile de ultimă generație pe care le vor folosi piloții ucraineni de pe avioanele F-16 trimise Kievului

Piloții ucraineni de pe avioanele de luptă F-16 folosesc un sistem avansat montat pe cască, care ar putea spori capacitatea forțelor Kievului de a folosi aeronavele donate de Occident împotriva forțelor Rusiei, scrie Newsweek.

Piloții ucraineni, aflați la manșa avioanelor F-16 de producție americană recent livrate, utilizează sistemul de avertizare comun montat pe cască (Joint Helmet-Mounted Cueing System sau JHMCS), a declarat Kievul.

JHMCS este un sistem avansat de cască conceput pentru a ajuta piloții să-și sporească gradul de conștientizare a situației și cât de ușor pot ataca țintele. Acesta este realizat în comun de producătorul israelian de apărare Elbit Systems și Collins Aerospace, fostul Rockwell Collins.

Ukrainian F-16 pilots have received JHMCS helmets, an addition to their kit that could prove to be a major advantage. pic.twitter.com/4ORcdiu7Fh