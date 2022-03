Stepan, cea mai cunoscută pisică a Ucrainei, care are peste un milion de urmăritori pe rețelele sociale, a fugit de asemenea din calea bombelor și trupelor ruse.

Motanul în vârstă de 13 ani a ajuns în siguranță în Franța, alături de stăpâna sa.

Încă de la începutul războiului, contul lui Stepan a fost inactiv, astfel că urmăritorii săi au fost îngrijorați. Totuși, Stepan a revenit cu o postare pe Instagram în care a explicat cum a reușit să evadeze.

”Pe 24 februarie, dis de dimineață, dormeam acasă. La 5 dimineața, s-a auzit o explozie și nici nu am înțeles ce este. După un timp, o jumătate de oră mai târziu, au fost mai multe explozii, geamurile tremurau. Am sărit în sus și am înțeles că se întâmplă ceva groaznic! Atacau și bombardau Harkovul (în special în Saltovka de Nord, unde locuim). Ne-am dat seama că războiul a venit la noi acasă.

În prima zi a războiului au fost cele mai grave distrugeri. Obuzele loveau zilnic casele vecine, care au ars în fața ochilor noștri. Printr-un miracol, casa noastră a rămas intactă exact o săptămână. Casa noastră a fost avariată în a opta zi, când un obuz a zburat în balconul vecinilor. Nu a luat foc. Slavă Domnului! În 20-30 de apartamente, toate ferestrele s-au spart. De asemenea, în curtea noastră din fața casei au căzut două obuze.

Am petrecut două nopți la subsol și am stat fără curent electric timp de o săptămână. A trebuit să mergem la alt subsol din apropiere pentru a încărca telefonul. Apoi am reușit să părăsim orașul. Voluntarii din Harkiv ne-au ajutat ducându-ne la gară. Ne-am urcat în trenul Harkov - Lviv (în 20 de ore, am ajuns la Lviv). Apoi am mers până la granița cu Polonia. La graniță, am stat la rând. Era multă lume (4-5 mii). După 9 ore, am trecut granița.

Când am ajuns în Polonia, ni s-a oferit ajutor de la World Influencers and Bloggers Association din Monaco. Ne-au ajutat să ajungem în Franța pentru a aștepta ziua în care ne vom putea întoarce acasă. Suntem bine acum. Suntem foarte îngrijorați pentru rudele noastre din Ucraina și vom face tot ce putem pentru a ne ajuta țara”, este mesajul postat pe contul de Instagram al motanului.

