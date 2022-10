Kievul a fost ținta unor valuri de atacuri ale dronelor kamikaze rusești, astfel că autoritățile din Ucraina au lucrat la foc automat pentru a salva persoanele prinse sub dărâmături, după ce mai multe clădiri s-au dărâmat.

Nici animalele de companie nu au fost uitate, iar un videoclip emoționant în care o pisică este salvată în Kiev a stârnit compasiunea internauților.

”După atacul din această dimineață asupra Kievului cu drone kamikaze rusești, a avut loc o explozie într-un bloc de locuințe, iar salvatorii caută prin ruine. Pisicile au fost, de asemenea, salvate”, este descrierea videoclipului publicat pe Twitter de Insider.

