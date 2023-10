Planul ambițios al lui Biden. Ce sumă a cerut Congresului pentru a continua ajutorul acordat Israelului și Ucrainei

Casa Albă a cerut Congresului vineri, 20 octombrie, 106 miliarde de dolari pentru a finanţa planuri ambiţioase pentru Ucraina, Israel şi securitatea frontierelor americane, dar nu a oferit nicio strategie pentru a obţine banii de la un Congres aflat în blocaj politic, relatează Reuters.

Solicitarea de finanţare a preşedintelui american Joe Biden vine la câteva zile după ce acesta a vizitat Israelul şi a promis solidaritate în timp ce ţara bombardează Gaza în urma unui atac al militanţilor Hamas care au ucis 1.400 de persoane în sudul Israelului.

Prin comasarea finanţării Israelului cu cea pentru Ucraina, securitatea frontierelor, asistenţa pentru refugiaţi, măsuri de contracarare a Chinei şi alte priorităţi foarte dezbătute, Biden speră că a creat un proiect de lege pentru cheltuieli de securitate naţională care trebuie să treacă neapărat şi care poate obţine sprijin într-o Cameră a Reprezentanţilor haotică.

U.S. President Joe Biden will ask Congress for $60 billion for Ukraine and $14 billion for Israel, a source familiar with his plan told Reuters.

Ads

The request will also include $10 billion for humanitarian aid, $14 billion for border security and $7 billion for the Indo-Pacific… pic.twitter.com/1UAJpS4c92