Ucrainenii resping „planul de pace" al Rusiei: 76% refuză orice formă de capitulare sau cedare de teritorii

Mulți soldați ucraineni luptă de peste trei ani împotriva rușilor/FOTO:X@ukrainiansquad

Acordul propus de Kremlin este perceput de societatea ucraineană drept ceea ce este de fapt: o capitulare mascată în termeni de pace. Potrivit unui sondaj realizat în vara anului 2025 de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), o majoritate clară – 76% dintre ucraineni – resping în mod categoric propunerile venite din partea Moscovei.

Așa-numitul „plan de pace” prezentat de președintele rus Vladimir Putin implică, de fapt, o renunțare unilaterală din partea Kievului: reducerea semnificativă a capacității militare a Ucrainei, abandonarea oricăror aspirații de aderare la NATO și cedarea regiunilor Herson și Zaporojie. Aceste condiții sunt considerate inacceptabile de marea majoritate a cetățenilor ucraineni, care, în ciuda efortului prelungit de război, refuză ideea unei păci construite pe pierderea suveranității și pe recunoașterea cuceririi teritoriale.

Sprijin parțial, dar încă minoritar, pentru un plan intermediar propus de SUA

În același timp, se observă o ușoară creștere a sprijinului pentru o variantă de compromis denumită „planul american”. Potrivit sondajului KIIS, 39% dintre respondenți s-ar declara dispuși să ia în considerare acest scenariu – o creștere de 10 puncte procentuale față de luna mai. Totuși, aproape jumătate dintre ucraineni (49%) consideră acest plan inacceptabil.

Acest „plan intermediar” presupune recunoașterea de către Statele Unite a apartenenței Crimeei la Rusia, păstrarea de către Moscova a teritoriilor deja ocupate și oferirea unor garanții de securitate europene – dar nu americane – pentru Ucraina. Pentru mulți, asemenea concesii continuă să reprezinte o formă de cedare strategică mascată.

Singurul scenariu cu sprijin majoritar: un acord Ucraina–Europa

Singura formulă de pace care se bucură de o susținere majoritară rămâne planul european, elaborat în cooperare cu Ucraina. Potrivit datelor KIIS, 54% dintre respondenți susțin această variantă, iar doar 30% o resping – în scădere față de 35% înregistrat în luna mai.

Planul comun cu Europa prevede continuarea parcursului Ucrainei spre aderarea la Uniunea Europeană, menținerea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei și nerecunoașterea ocupației teritoriale de facto. Acesta este perceput de majoritatea ucrainenilor drept o cale de compromis realist, dar fără pierderi fundamentale de suveranitate sau demnitate națională.

"Războiul nu poate fi încheiat în termenii Moscovei"

Autorii sondajului subliniază că, în ciuda unei deschideri ușoare spre formule intermediare, "pacea în termenii impuși de Kremlin rămâne, în esență, inacceptabilă". „Rusia propune o capitulare. Societatea ucraineană înțelege acest lucru foarte clar”, concluzionează cercetătorii de la KIIS.

Această poziționare fermă a opiniei publice ucrainene vine într-un moment în care presiunile internaționale pentru o încetare a focului cresc, iar unele capitale occidentale dau semnale ambigue în privința soluțiilor pe termen mediu. Cu toate acestea, datele arată că pentru ucraineni, liniștea nu poate fi cumpărată cu teritoriu, iar pacea nu poate fi confundată cu supunerea.

